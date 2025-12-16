Mirela Oprișor, cunoscută pentru rolul savuros al Aspirinei din „Las Fierbinți”, dezvăluie cum reușește să-și păstreze forma fizică și echilibrul mental la 52 de ani. combină sportul, alimentația echilibrată și momentele de relaxare pentru a-și menține energia în viața aglomerată de pe platourile de filmare.

Rutina de sport adaptată stilului de viață

Deși nu a fost pasionată de sport toată viața, Mirela și-a integrat antrenamentele zilnice începând cu vârsta de 50 de ani. Actrița combină ședințe la bazin, exerciții la sală și activități fizice moderate, adaptate ritmului său.

„Nu fac eforturi extreme, ci încerc să mă educ să am grijă de corpul meu. Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”, a spus aceasta, pentru Viva.

Pentru ea, disciplină și consecvență sunt mai importante decât efortul intens ocazional.

Alimentația echilibrată: mici plăceri, fără excese

Mirela Oprișor recunoaște că îi plac dulciurile și mesele festive, însă secretul stă în moderație și conștiență: „Mănânc ce îmi place, dar fără excese. E o chestiune de educație: înveți să nu mănânci prea mult și să îți respecți corpul. Astfel, fiecare mică plăcere devine parte dintr-un stil de viață sănătos.”

Actrița subliniază că ajustarea rapidă după mici excese alimentare o ajută să își mențină echilibrul și forma fizică.

Relaxare și bunăstare emoțională

Pe lângă sport și alimentație, Mirela acordă timp activităților care îi oferă relaxare și echilibru mental. Vizitele la spa, masaje, seriale, muzica și vinilurile sunt pentru ea un fel de „terapie zilnică”.

„Când sunt singură, îmi place să merg la spa sau să mă relaxez acasă. Ascult viniluri, fac măști, vizionez filme, toate acestea mă ajută să mă reîncarc și să am energie pentru zilele aglomerate”, a spus ea.

Terapia și sănătatea mentală, priorități pentru actriță

Mirela vorbește deschis despre importanța terapiei și a sănătății mentale: „Nu am înțeles niciodată de ce oamenii refuză terapia. Dacă te doare burta, mergi la doctor; dacă ai probleme cu mintea, mergi la un specialist. În România încă există stigmat, dar eu cred că e un pas normal pentru echilibru.”

Ea consideră că micile momente de descărcare emoțională, cum sunt certurile sau exprimarea frustrărilor, pot fi o formă de terapie și contribuie la menținerea sănătății mentale