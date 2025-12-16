B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
17 dec. 2025, 00:00
Ousmane Dembele Sursa foto: Hepta / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cubul cu șase jucători în echipa ideală a FIFA
  2. Câștigătorii trofelului la gala The Best
  3. Echipa ideală a anului 2025 desemnată de FIFA

FIFA a stabilit echipa ideală de fotbal pentru anul 2025 în cadrul Galei he Best FIFA care s-a desfășurat la Doha, în Qatar. Ousmane Dembele, de la PSG, a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului.

Cubul cu șase jucători în echipa ideală a FIFA

Echipa ideală a fost anunțată în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, marți seara, la Doha, în Katara Hall. Ousmane Dembele, fotbalistul de la Paris Saint Germain, a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului din partea organizației.

Dembele a câștigat, cu echipa sa, în sezonul 2024-2025 Liga Campionilor, Ligue 1 și Cupa Franței. Fotbalistul francez a marcat 35 de goluri și 16 pase decisive în 53 de apariții, în toate competițiile în 2025. Este prima dată când francezul și-a adjudecat acest trofeu.

Ceilalți nominalizați la acest premiu au fost Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal.

De menționat că Dembele a fost desemnat și câștigător al Balonului de Aur, decernat de revista France Football. De altfel,  Gala The Best FIFA este o competiței care face concurență acestui trofeul. În timp ce premiul acordat de prestigioasa revistă franceză este stabilit de un juriu internațional format din jurnaliști de top din fiecare țară, la premiile FIFA The Best votează inclusiv jucători, antrenori și fani.

Câștigătorii trofelului la gala The Best

Premiile acordate de FIFA la gala The Best pentru fotbaliștii înscriși în competiție sunt:

  • Cel mai bun jucător al anului 2025 – Ousmane Dembele (PSG)
  • Cea mai bună jucătoare a anului 2025 – Aitana Bonmati (Barcelona F)
  • Cel mai bun antrenor al anului 2025 – Luis Enrique (PSG)
  • Cea mai bună antrenoare a anului 2025 – Sarina Wiegman (Anglia F)
  • Cel mai bun portar al anului 2025 – Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City)
  • Cea mai bună portăriță a anului 2025 – Hannah Hampton (Chelsea F)
  • Premiul Puskas (cel mai frumos gol al anului la fotbal masculin) – Santiago Montiel (Independiente)
  • Premiul Marta (cel mai frumos gol al anului din fotbalul feminin) – Lizbeth Ovalle (Tigres)

Echipa ideală a anului 2025 desemnată de FIFA

Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor la fotbal, are şase reprezentanţi în echipa ideală a anului. Echipa, așa cum a fost anunțată în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, este formată din:

  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG-Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Maroc/PSG)
  • William Pacho (Ecuador/PSG)
  • Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)
  • Nuno Mendes (Portugalia/PSG)
  • Cole Palmer (Anglia/Chelsea)
  • Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)
  • Vitinha (Portugalia/PSG)
  • Pedri Gonzalez (Spania/FC Barcelona)
  • Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)
  • Ousmane Dembele (Franţa/PSG)
