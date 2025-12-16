FIFA a stabilit echipa ideală de fotbal pentru anul 2025 în cadrul Galei he Best FIFA care s-a desfășurat la Doha, în Qatar. Ousmane Dembele, de la PSG, a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului.
Dembele a câștigat, cu echipa sa, în sezonul 2024-2025 Liga Campionilor, Ligue 1 și Cupa Franței. Fotbalistul francez a marcat 35 de goluri și 16 pase decisive în 53 de apariții, în toate competițiile în 2025. Este prima dată când francezul și-a adjudecat acest trofeu.
Ceilalți nominalizați la acest premiu au fost Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal.
De menționat că Dembele a fost desemnat și câștigător al Balonului de Aur, decernat de revista France Football. De altfel, Gala The Best FIFA este o competiței care face concurență acestui trofeul. În timp ce premiul acordat de prestigioasa revistă franceză este stabilit de un juriu internațional format din jurnaliști de top din fiecare țară, la premiile FIFA The Best votează inclusiv jucători, antrenori și fani.
Ousmane Dembélé is The Best FIFA Men’s player 2025.
He had himself a 𝐇𝐄𝐑𝐎𝐈𝐂 season 🏆 pic.twitter.com/q29Ni3coZU
Premiile acordate de FIFA la gala The Best pentru fotbaliștii înscriși în competiție sunt:
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐅𝐈𝐅𝐏𝐑𝐎 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐗𝐈 has been unveiled from FIFA The Best Award 2025! 1️⃣1️⃣⭐️
Any changes you’d make to this Best XI squad? 🍿✨ pic.twitter.com/2embadL8wd
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor la fotbal, are şase reprezentanţi în echipa ideală a anului. Echipa, așa cum a fost anunțată în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, este formată din: