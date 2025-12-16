Premiile Oscar sunt programate să se desfășoare la Los Angeles pe 2 martie 2026. Până atunci, a anunţat listele scurte de propuneri.

Propuneri pentru Premiile Oscar 2026

Academia americană de film a stabilit care vor fi peliculele care vor intra în concurs la cele 12 categorii. La votul preliminar au participat membri din diferite ramuri ale Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite. Este vorba despre instituția care decernează Premiile Oscar, ajunse la cea de-a 98-a ediție, după cum informează .

La votul preliminar au fost stabilite mai multe categorii printre care se numără:

lungmetraj internaţional;

scurtmetraj de animaţie;

lungmetraj documentar;

scurtmetraj documentar;

scurtmetraj live action;

machiaj şi coafură;

coloană sonoră;

cântec original;

sunet;

efecte vizuale.

Anul 2025 marchează totodată debutul listelor scurte pentru realizări deosebite în categoriile „cea mai bună distribuţie” şi „cea mai bună imagine”. Ambele categorii au fost incluse în acest proces intermediar de selecţie.

Propunerea românească nu a prins lista scurtă

Cele mai multe de nominalizare, la Premiile Oscar, câte șapte, le-au primit filmele „Sinners” şi „Wicked: For Good”. Pe locul următor, cu şase propuneri de nominalizare, s-a clasat filmul „Frankenstein”.

„Jaful secolului” / „Traffic”, regizată de Teodora Ana Mihai, scrisă și produsă de Cristian Mungiu, nu a fost reţinută pe această listă scurtă. Filmul a fost propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

La categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” au fost propuse spre nominalizare următoarele producţii:

„Belen” (Argentina);

„The Secret Agent” (Brazilia);

„It Was Just an Accident” (Franţa);

„Sound of Falling” (Germania);

„Homebound” (India);

„The President’s Cake” (Irak);

„Kokuho” (Japonia);

„All That’s Left of You” (Iordania);

„Sentimental Value” (Norvegia);

„Palestine 36” (Palestina);

„No Other Choice” (Coreea de Sud);

„Sirat” (Spania);

„Late Shift” (Elveţia);

„Left Handed Girl” (Taiwan);

„The Voice of Hind Rajab” (Tunisia).

Când vor fi decernate Premiile Oscar

Votarea care va determina nominalizările finale în toate cele 24 de categorii, va începe pe 12 ianuarie 2026. Procesul se va încheia pe 16 ianuarie 2026. Nominalizările la Premiile Oscar vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2026.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Los Angeles pe 2 martie 2026. Gazda va fi va reveni ca prezentator al evenimentului.