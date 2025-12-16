Premiile Oscar sunt programate să se desfășoare la Los Angeles pe 2 martie 2026. Până atunci, Academia de film americană a anunţat listele scurte de propuneri.
Academia americană de film a stabilit care vor fi peliculele care vor intra în concurs la cele 12 categorii. La votul preliminar au participat membri din diferite ramuri ale Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite. Este vorba despre instituția care decernează Premiile Oscar, ajunse la cea de-a 98-a ediție, după cum informează variety.com.
La votul preliminar au fost stabilite mai multe categorii printre care se numără:
Anul 2025 marchează totodată debutul listelor scurte pentru realizări deosebite în categoriile „cea mai bună distribuţie” şi „cea mai bună imagine”. Ambele categorii au fost incluse în acest proces intermediar de selecţie.
Cele mai multe propuneri de nominalizare, la Premiile Oscar, câte șapte, le-au primit filmele „Sinners” şi „Wicked: For Good”. Pe locul următor, cu şase propuneri de nominalizare, s-a clasat filmul „Frankenstein”.
Producția românească „Jaful secolului” / „Traffic”, regizată de Teodora Ana Mihai, scrisă și produsă de Cristian Mungiu, nu a fost reţinută pe această listă scurtă. Filmul a fost propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”.
La categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” au fost propuse spre nominalizare următoarele producţii:
Votarea care va determina nominalizările finale în toate cele 24 de categorii, va începe pe 12 ianuarie 2026. Procesul se va încheia pe 16 ianuarie 2026. Nominalizările la Premiile Oscar vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2026.
Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Los Angeles pe 2 martie 2026. Gazda va fi Conan O’Brien va reveni ca prezentator al evenimentului.