Fostul deputat Cătălin Rădulescu – „Mitralieră” a fost achitat de Curtea de Apel Bucureşti (CAB) după un an de amânări ale pronunţării. Noua decizie, în confirmarea dezvăluirilor din documentarul Recorder, vine în contextul scandalului din Justiție.

Cătălin Rădulescu, salvat de Curtea Lianei Arsenie

O instanță a a pronunțat o decizie de achitare, după mai bine de un an de amânări. Beneficiarul ete fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”. El a fost trimis în judecată de fiind acuzat că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea condiţiile legale.

Dosarul a fost trimis în instanţă în decembrie 2021, iar în octombrie 2023 s-a decis schimbarea judecătorul desemnat iniţial. Astfel, noul complet a fost nevoit să reia judecata de la zero, inclusiv reaudierea martorilor. După patru ani, CAB, care se află în centrul , a dispus achitarea fostului deputat.

Completul de judecată a apreciat că infracţiunile de fals în declaraţii şi complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, pentru care era judecat Rădulescu nu există. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată.

În acelaşi dosar, a fost achitată şi Cristina Valentina Cechi, membră în Comisia pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant.

Curtea de Apel a amânat de 19 ori pronunțarea

După schema prezentată în , prin care se ajunge la achitarea inculpaților, în cazul lui Cătălin Rădulescu, judecătorii au amânat pronunțarea de 19 ori. Practic, de la judecată, din septembrie 2024 și până la pronunțarea deciziei de achitare s-au scurs 15 luni.

Fostul deputat PSD a fost trimis în judecată de DNA. Potrivit procurorilor, angajaţi ai Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSPR), printre care şi Adrian Sanda (la data faptei secretar de stat), cu încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, ar fi acordat, în cursul anului 2016, titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant” fostului deputat.

Certificatul de revoluționar i-a fost acordat deși fostul parlamentar, cunoscut ca Mitralieră, nu îndeplinea una dintre condiţiile prevăzute de lege. Concret, acesta nu a desfăşurat activităţi revoluţionare într-o localitate în care, în urma acţiunilor şi confruntărilor cu forţele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până în data de 22 decembrie 1989, ora 12:10. Este vorba despre ora la care a fugit dictatorul Nicolae Ceauşescu.

Acest titlu se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 ca recunoştinţă pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni, august 1977.

Acuzațiile procurorilor în cazul Cătălin Rădulescu

Concret, au arătat procurorii, membrii comisiei ar fi admis cererea formulată de fostul deputat Cătălin Rădulescu şi ar fi constatat îndeplinirea condiţiilor legale doar pe baza a două declaraţii (din 2015 şi 2016). Acesta ar fi susținut, în fals că ar fi desfășurat activitate revoluționară în oraşele Timişoara şi Bucureşti în perioada 16 – 21 decembrie 1989.

„Declaraţiile respective ar fi contrazise în mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la SSPR, din care ar rezulta că suspectul a desfăşurat activitate revoluţionară doar în oraşul Piteşti, începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului, nicidecum în oraşele Timişoara şi Bucureşti”, spuneau procurorii.

Urmare a acestor demersuri, lui Rădulescu i-a fost acordat, prin decret prezidenţial, titlul de „Luptător cu Rol Determinant”. El a beneficiat în mod necuvenit de o indemnizație lunară de 2.020 lei, de la 1 ianuarie 2015, în total 143.420 lei.