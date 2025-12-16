Vlăduța Lupău a rămas fără geanta sa de lux Louis Vuitton, în timpul concertului de colinde pe care l-a susținut în Cluj. Într-un mesaj în online, artista l-a avertizat pe hoț.

Cum a rămas Vlăduța Lupău fără poșetă

Vlăduța Lupău a susținut un concert la BT Arena în Cluj-Napoca.

După ce a terminat cântarea, a revenit în cabina ei, unde a constatat că nu mai are poșeta.

Într-un mesaj în online, artista a cerut persoanei care a luat geanta să o returneze, inclusiv banii din ea, căci oricum va reuși s-o localizeze cu dispozitivul AirTag, care îi permite să urmărească locația acesteia.

Mesajul artistei pentru hoț

„Dragilor, când pleci la colindat pleci cu bani la tine, nu pleci cu poșeta de la mine. Asta este cabina mea și ce să vă zic, am terminat concertul, m-am îmbrăcat să plec spre casă și poșeta mea a fost furată. Și am avut ceva bani în ea, că aveam de făcut niște plăți eu acum, dar norocul meu este că aveam un AirTag.

Așa că persoană dragă care sper eu totuși din greșeală că a ajuns poșeta mea, Louis Vuitton, neagră, la tine, să o aduci înapoi la BT Arena cu tot cu banii ăia din ea, mulți, erau ceva bănuți că am avut de făcut niște plăți, dar nu-i mai am momentan, până mâine aduci poșeta, că altfel aș vrea să spun public că a ajuns din greșeală la tine. Îți dau eu banii de colinde, tu adă geanta ca să am să te plătesc. Ce să fac să mai întâmplă? Dar totuși să-mi iei geanta din cabina mea la concertul meu?”, a transmis Vlăduța Lupău, pe rețelele sociale.