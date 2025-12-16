Piftia de porc este unul dintre preparatele care nu au cum să lipsească de pe mesele de Crăciun și de . Însă, aspectul unic al acestui fel de mâncare îngreunează realizarea lui. Dată fiind lunga istorie a piftiei în gastronomia românească, gospodinele și gospodarii au găsit, de-a lungul timpului, câteva secrete care garantează succesul preparatului.

Ce bucăți trebuie folosite pentru piftia de porc

Secretul unei piftii ca la carte constă în carnea folosită pentru preparat. Cu cât este mai bogată în colagen, cu atât zeama se va închega mai ușor, în mod natural, fără să fie nevoie de adăugarea gelatinei.

Cum vedeta sărbătorilor de iarnă este porcul, este bine de știut care părți sunt cele mai potrivite pentru prepararea piftiei. În funcție de ce aveți la dispoziție, puteți folosi picioare, ciolan, urechi, căpățână și șorici. Important este ca, indiferent de bucățile care vor intra în compoziția piftiei, să fie bine pârlite, curățate și spălate.

Este recomandat ca pe lângă aceste părți din porc, să fie folosite și carne macră, precum pulpa sau spata de porc, dar și limba de porc, care oferă nu doar tectură piftiei, ci și un plus de gust.

Cum se prepară piftia de porc

Carnea se pune la fiert, cât apa este încă rece, cu sare. Important ca sarea să fie adăugată încă de la începutul procesului de gătire, pentru extragerea treptată a colagenului.

Timpul de fierbere este de aproximativ 4–5 ore, la foc potrivit. Două semne că sunteți pe drumul cel bun în realizarea piftiei sunt reducerea volumului de lichid cu jumătate sau mai mult de jumătate din cel inițial și desprinderea cărnii de pe .

După fierbere, carnea se scoate din zeamă, se desprinde de pe oase și se lasă la răcit. Se îndepărtează și grăsimea și se așază bucățile de carne macră, șorici, cartilagii și limbă, separat.

Pentru a obține o zeamă clară, după fierberea cărnii, se lasă și lichidul la răcit. Se gresează și apoi se pune iar pe foc. Acum este momentul să se adauge usturoiul zdrobit și piperul. Când lichidul este aproape de punctul de fierbere, focul se oprește. Oala se acoperă aproximativ 10 minute, timp dedicat pentru ca aromele să se întrepătrundă, relatează Click.

Un alt pas extrem de important pentru o piftie limpede este strecurarea lichidului, înainte de turnarea peste carne, printr-o sită tapetată cu tifon și vată de bumbac. Ambele se vor schimba regulat, de fiecare dată când sunt încărcate cu impurități.

În primă fază, până începe să se închege, piftia se va lăsa într-un loc răcoros. Abia apoi, se va muta la frigider, unde vă rămâne câteva ore, până se întărește complet și ajunge la consistența perfectă.