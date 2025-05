Oana Lis a chemat de trei ori ambulanța pentru Viorel Lis: „Era umflat. Nu îl mai văzusem niciodată așa”

Oana Lis a povestit că a avut un weekend groaznic pentru că lui Viorel Lis i-a fost foarte rău și a fost nevoită să cheme de trei ori ambulanța. A tras o sperietură teribilă și acum îi e și mai teamă de ce va face când va rămâne singură.

Oana Lis s-a speriat tare după ce lui Viorel Lis i s-a făcut rău

„Am avut un weekend groaznic. Era să-l pierd pe Viorel și sunt epuizată. Duminică dimineață s-a trezit la ora 6.00 cu o durere foarte mare de cap, era foarte confuz, îi era rău. Am chemat salvarea. Fiind agitată și fiind dimineață, nu mi-am dat seama că trebuie să anunți că vrei medic. Și a venit o domnișoară asistentă, dar nu poate să facă un tratament specific, te cheamă la spital. Viorel nu a vrut la spital. Am chemat de trei ori ambulanța duminică și cel mai grav este că, la un moment dat, i-au făcut un tratament. Trebuia, pentru că avea tensiunea 19, și i-au dat niște pastile sub limbă pe care el nu le-a mai luat niciodată. Probabil imunitatea scăzută, vârsta, nu știu…

A plecat salvarea și eu, fiind foarte obosită, am ațipit puțin lângă el. Și când m-am trezit era umflat. Nu îl mai văzusem niciodată așa. Am sunat la ambulanță, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. L-am trezit, era și el foarte speriat. El îmi spune să fiu liniștită, dar e foarte greu. După atâta timp, el îmi spune că dacă pățește ceva, eu să nu ajung ca doamna Anca Pandrea cu Iurie Darie, să umblu cu poza lui în piept. Nu pot accepta ideea asta, că pot să-l pierd”, a povestit Oana Lis la Antena Stars, potrivit

Oana Lis: Niciodată nu m-am gândit să-l abandonez pe Viorel

Ea de soțul ei, fost primar al Bucureștiului, deoarece acesta nu vrea să stea în spital.

„Niciodată nu m-am gândit să-l abandonez, dar el cred că are frica asta. El mi-a spus că nu vrea să fie o povară pentru nimeni, pentru că se simte neputincios și asta este durerea lui cea mai mare.

Eu n-aș putea să-l părăsesc, mi se pare că mă desăvârșesc având grijă de el, descopăr valori în mine pe care nu credeam că le am.

El era sprijinul casei și acum în fiecare zi îi e frică să nu moară!”, Oana Lis în trecut.