Acasa » Monden » Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă

Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă

Elena Boruz
08 aug. 2025, 13:26
Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
Sursă foto: Instagram/@oanamonea

Oana Monea, ispita supremă a sezonului 9 „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri ȘOCANTE! Blondina s-a confruntat cu probleme de sănătate în trecut, iar acum a rupt tăcerea!

Ispita a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare prin ce a trecut, iar anunțul ei a stârnit multe reacții. Oana a mai participat la acest reality-show în sezoanele 6 și 7, iar după o pauză de un an, a decis că e momentul să revină în fața ecranelor.

Cuprins:

Ce mărturisiri a făcut Oana Monea despre problemele de sănătate pe care le-a avut

Sfatul Oanei Monea:  „Merită să mergi la «Insula Iubirii»”

Ce mărturisiri a făcut Oana Monea despre problemele de sănătate pe care le-a avut

Ispita supremă a povestit prin ce a trecut! Din cauza unui șoc, se pare că femeia a avut parte de momente cumplite. În timp ce se afla în vacanța de Crăciun, auzind vești proaste de la muncă și neavând cui să i se confeseze, organismul i-a jucat feste. Aceasta a suferit o semipareză, dar și o ușoară depresie.

„Mi-e foarte greu să recunosc chestia asta, dar vă zic într-un moment așa, ca să înțelegeți că, pe lângă faptul că ne vedem printr-un ecran, suntem cu toții oameni. Iarna trecută, din cauza unui șoc, eram în vacanța de Crăciun, eram în recepție, am avut un șoc la muncă, și din cauza acelui șoc … eram singură, nu era nimeni acolo să mă poată consola, sau cu care să pot sta de vorbă, am făcut o ușoară semipareză, am fugit la medic și după două săptămâni de tratament am fost mai mult decât ca nouă, m-am simțit excelent de bine și întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii, faptul că am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză din nou, după aproape 11 ani”, a povestit Oana Monea, într-un clip devenit viral pe TikTok.

@contullugheorghe #oanamonea #semipareza #depresie #shoc #munca #insulaiubirii #antena1 #ispite #forupage #foryoupagee #videoviral #fyppppppppppppppppppppppp #fyp ♬ original sound – Contul lu’ Gheorghe

Sfatul Oanei Monea:  „Merită să mergi la «Insula Iubirii»”

Întrebată, într-un live pe TikTok, dacă merită sau nu să mergi la „Insula Iubirii”, în calitate de ispită, oana Monea a fost mai sinceră ca niciodată. Aceasta a spus că ai parte de multe avantaje, nu numai financiare.

„Merită financiar să mergi la Insula iubirii. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea.

