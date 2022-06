Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, momente cumplite pe străzile din Constanța: „A lăsat-o inconștientă în mijlocul drumului, plină de sânge”

Oana Monea, , a vorbit despre tragediile care se întâmplă pe șoselele din Constanța. Ieșită la plimbare, aceasta a povestit că a văzut un șofer lovind o pisică, după care și-a continuat drumul, lăsând animalul plin de sânge în mijlocul străzii, potrivit

Pentru că nu a putut sta indiferentă față de suferința animalului, Oana Monea l-a transportat de urgență la spital în speranța că i-ar putea salva viața. În urma impactului, pisica are hemoragie internă și organele deplasate, iar acum se află în operație.

Starea animalului este critică

Ispita de la a spus că starea animalului este critică și că sunt șanse mari să nu reziste în urma intervenției chirurgicale.

„Nici nu știu ce să vă zic despre ce s-a întâmplat mai devreme. Eram prin oraș și în fața mea cineva a lovit o pisică, a lăsat-o inconștientă în mijlocul drumului, plină de sânge. Am pus-o într-un prosop și am fugit de urgență la spital. Mi s-a zis că are hemoragie internă și organele deplasate.

I-am făcut o radiografie, iar acum intră în operație. Îmi pun tot mai mult întrebarea ‘’Oare între ce fel de oameni trăim?’’. Oare cum este posibil să pleci pur ți simplu, să faci o astfel de faptă și să pleci ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Sper să fie cu succes operația. Mi s-a zis că este posibil să moară din moment în moment. Este posibil să nu reziste la operație sau să nu reziste după operație. Să sperăm că nu este în zadar tot acest efort’’, a povestit aceasta pe Story.