Vacanțele, deși destinate relaxării, ajung uneori să fie de-a dreptul extenuante. Oana Monea a simțit asta pe pielea ei, după ce a plecat într-o vacanță cu persoana nepotrivită. Ispita de la „Insula Iubirii” a povestit întreaga experiență pe rețelele de socializare.

Cum a descris Oana Monea vacanța alături de prietena ei

Oana Monea și prietena ei au decis să plece într-o vacanță împreună. Nimic nu prevestea ce avea să urmeze, însă acum, cele două au încetat să-și mai vorbească. între cele două, însă.

Ispita de la „Insula Iubirii” a dat dovadă de foarte multă transparență cu fanii săi. După ce, în urmă cu ceva luni, i-a șocat pe toți când a dezvăluit ce sume , acum, a venit momentul să povestească o experiență nu tocmai plăcută. Blondina i-a făcut cadou unei prietene de-ale sale o mică escapadă, dar a ajuns să-și regret rapid decizia.

„Am fost în vacanță cu o prietenă. Cu o străină din acest moment, pentru că noi nu mai vorbim de atunci, din vacanță. A fost cea mai horror vacanță a mea și îmi pare extrem de rău că am luat-o cu mine”, a povestit Oana Monea, pe .

Ce a deranjat-o pe Oana Monea la comportamentul prietenei ei din vacanță

Oana Monea are o listă strictă de reguli atunci când pleacă în vacanță însoțită de cineva. Se pare însă, că fosta ei prietenă nu a ținut cont de niciuna dintre aceste dorințe.

Pentru ispita de la „Insula Iubirii”, imaginea ei este foarte importantă fie că e în România, fie că este în cu totul alt colț al lumii. Din acest motiv, își dorește că persoanele alături de care se afișază să nu o facă de râs. Însă, din dorința de a epata, prietena ei a recurs la niște gesturi care au făcut-o pe blondină să se simtă extrem de jenată.

„Haine fake în avion. Când am văzut am zis: «Ce naiba faci?».

Eu am niște rugăminți. Să nu faci poze la orice. Să nu mă faci de râs. Să nu te îmbraci ca o pițipoancă. Și să nu mănânci până ți se face rău. Ce credeți că s-a întâmplat?

Am ajuns în vacanță. Poze. Poze la ciori, poze la oi, poze la capre. Am ajuns la cazare, am dat de Internet. Și-a sunat tot neamul cu videocall, vorbea de dimineața până seara. Inclusiv i-a cerut mamei ei să vorbească cu animalul de companie. I-am zis: «Bă, nu suntem la Costinești»”, a mai povestit Oana Monea”, a mai povestit Oana Monea.