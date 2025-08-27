Oana Monea s-a întors din nou în Thailanda, în rolul de „ispită supremă” la emisiunea „Insula Iubirii”. Deși, atunci când nu este în fața camerelor de filmat, Oana muncește din greu în salonul de cosmetică pe care îl deține, aceasta primește în continuare mesaje care o acuză că participă la emisiune pentru a fugi de muncă. Pentru a le răspunde criticilor, vedeta le-a arătat internauților câte cliente are într-o zi, dar și cât câștigă.

Cuprins:

Unde se află salonul de cosmetică deținut de Oana Câți bani face Oana într-o zi, la salonul de cosmetică

Unde se află salonul de cosmetică deținut de Oana

Nu trece sezon în care Oana Monea să participe și să nu-i facă pe bărbați să cadă în mrejele ei. Anul acesta, cel ispitit a fost Avram, soțul Mariei. Deși are o energie aparte și o siluetă de invidiat, Oana nu reușește să fie pe placul tuturor .

Mulți au criticat-o pe Oana pentru participarea repetată la „Insula Iubirii” și fără să știe cu ce se ocupă, oamenii i-au spus să își găsească un loc de muncă adevărat.

Oana Monea le-a demonstrat încă o dată criticilor ei că remarcile lor răutăcioase sunt nejustificate. Vedeta, care deținde un salon de cosmetică în Constanța, i-a lăsat pe toți cu gura căscată când le-a dezvăluit câți bani câștigă într-o zi din tratamentele pe care le realizează. În plus, această oferă cursuri specializate în domeniul frumuseții și are un magazin online, potrivit .

Câți bani face Oana într-o zi, la salonul de cosmetică

Și doar din salonul de cosmetică pe care îl deține, fără a luat în calcul alte activități pe care le întreprinde pentru a-și suplimenta veniturile, Oana Monea face bani frumoși. Blondina, care este dermopigmentist, s-a filmat într-o zi de muncă și a arătat câți bani încasează de la fiecare clientă. La începutul videclipului, aceasta s-a și justificat de ce a ales să dezvăluie aceste detalii din viața ei profesională: „Mi-ați zis să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentur o vacanță gratuiă”.

La finalul unei zile de muncă în care a avut șase cliente, Oana Monea a încasat 11.000 de lei.