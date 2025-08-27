B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  

Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  

B1.ro
27 aug. 2025, 23:48
Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  
Sursa: Instagram/ Oana Monea

Oana Monea s-a întors din nou în Thailanda, în rolul de „ispită supremă” la emisiunea „Insula Iubirii”. Deși, atunci când nu este în fața camerelor de filmat, Oana muncește din greu în salonul de cosmetică pe care îl deține, aceasta primește în continuare mesaje care o acuză că participă la emisiune pentru a fugi de muncă. Pentru a le răspunde criticilor, vedeta le-a arătat internauților câte cliente are într-o zi, dar și cât câștigă.

Cuprins:

  1. Unde se află salonul de cosmetică deținut de Oana
  2. Câți bani face Oana într-o zi, la salonul de cosmetică

Unde se află salonul de cosmetică deținut de Oana

Nu trece sezon în care Oana Monea să participe și să nu-i facă pe bărbați să cadă în mrejele ei. Anul acesta, cel ispitit a fost Marius Avram, soțul Mariei. Deși are o energie aparte și o siluetă de invidiat, Oana nu reușește să fie pe placul tuturor telespectatorilor.

Mulți au criticat-o pe Oana pentru participarea repetată la „Insula Iubirii” și fără să știe cu ce se ocupă, oamenii i-au spus să își găsească un loc de muncă adevărat.

Oana Monea le-a demonstrat încă o dată criticilor ei că remarcile lor răutăcioase sunt nejustificate. Vedeta, care deținde un salon de  cosmetică în Constanța, i-a lăsat pe toți cu gura căscată când le-a dezvăluit câți bani câștigă într-o zi din tratamentele pe care le realizează. În plus, această oferă cursuri specializate în domeniul frumuseții și are un magazin online, potrivit Cancan.

Câți bani face Oana într-o zi, la salonul de cosmetică

Și doar din salonul de cosmetică pe care îl deține, fără a luat în calcul alte activități pe care le întreprinde pentru a-și suplimenta veniturile, Oana Monea face bani frumoși. Blondina, care este dermopigmentist, s-a filmat într-o zi de muncă și a arătat câți bani încasează de la fiecare clientă. La începutul videclipului, aceasta s-a și justificat de ce a ales să dezvăluie aceste detalii din viața ei profesională: „Mi-ați zis să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentur o vacanță gratuiă”.

La finalul unei zile de muncă în care a avut șase cliente, Oana Monea a încasat 11.000 de lei.

@oanamoneaMi-ați spus să mă duc la muncă 🫣 Cum arată pentru mine o zi la salon doar din clientele mele.

♬ sunet original – Oana Monea

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Eveniment
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Eveniment
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Eveniment
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Externe
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
EXCLUSIV| Alin Simoiu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, aruncă BOMBA despre Teo: „Forțează puțin aparențele”
Monden
EXCLUSIV| Alin Simoiu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, aruncă BOMBA despre Teo: „Forțează puțin aparențele”
Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
Monden
Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Monden
Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener
Monden
Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
Monden
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
Monden
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
Ultima oră
00:18 - Un român și-a făcut propria grădină de legume pe acoperișul casei. Ce a reușit să cultive 
00:01 - Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
23:57 - Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
23:25 - Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
23:16 - Accident tragic pe calea ferată, în județul Bacău. O adolescentă a fost lovită mortal de un tren
23:15 - Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
22:56 - Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
22:53 - Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
22:30 - Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
22:23 - Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”