Oana Moșneagu și Vlad Gherman, mărturisiri despre începutul relației lor, care nu a fost chiar roz: „Noi am apelat la un terapeut de cuplu”

După ce o perioadă foarte lungă de timp și-au ținut fanii pe jar până să dezvăluie că sunt un cuplu, Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu își mai ascund sentimentele, mai ales că sunt, deja, un cuplu cu oarecare vechime.

Acum, cei doi vorbesc cu deschidere, asumare și mult umor despre relația lor. În cadrul unui interviu acordat recent, cei doi au dezvăluit lucruri din relația lor, care nu au fost mereu roz, mai ales la început.

Ce își doresc Oana și Vlad de la anul 2023

„Anul 2022 a fost un an presărat cu momente frumoase și cu momente mai puțin plăcute, dar am fost alături unul de celălalt în toate, și asta ne-a construit din ce în ce mai solid. Ne-am mutat împreună, am călătorit mult, ne-am făcut multe amintiri superbe, am încheiat capitolul „Adela” din viața noastră, ne-am luat două pisicuțe. Wow! Am făcut o grămadă de lucruri. Și , să facem în continuare amândoi ceea ce iubim, din ce în ce mai bine, și să ajungem la sfârșitul anului cu tolba plină de experiențe frumoase și momente care chiar să conteze.

Întrebați despre cum au simțit ei reacția fanilor în momentul în care, la începutul anului 2022, au anunțat faptul că formează un cuplu, prin intermediul unei piese, Vlad Gherman a răspus că:

„Fanii începeau să simtă că e ceva între noi doi, iar modul inedit prin care i-am anunțat a fost, probabil, cel mai frumos mod prin care puteam face asta. Eu începusem să lucrez pentru piesa „Fără Tine” din 2021 și i-am arătat prima oară piesa Oanei, pentru că piesa e despre ea și despre relația noastră. A fost ca o declarație și un cadou pentru ea și noi, și apoi pentru cei care așteptau răspunsul la întrebarea care plutea în aer de ceva timp.

Fanii au fost foarte fericiți, iar reacțiile au fost neașteptat de bune, și când zic neașteptat, chiar așa e. Noi ne gândeam că vor fi mulți oameni care încă trăiau în basmul creat de relația Criss-Vlad și că mulți ne vor pune la zid, dar nu a fost așa, iar reacțiile lor ne-au emoționat”, a răspus actorul în cadrul interviului pentru .

Oana și Vlad au apelat la un terapeut de cuplu la începutul relației

„Am fost și în punctul în care unul a zis „nu mai pot, nu mai vreau”, dar, din fericire, am reușit de fiecare dată să depășim momentele care păreau fără ieșire. Cu muuultă comunicare, răbdare, uneori cu nervi întinși la maximum, cu efort, cu muncă cu propria persoană și chiar cu ajutorul unui terapeut de cuplu. Da, da, noi am apelat la unul chiar la începutul relației noastre. Știu, vor fi cititori consternați de treaba asta. Dar eu nu cred că trebuie să aștepți să fii în pragul divorțului ca să apelezi la un terapeut, așa cum nu te duci la medic înainte de ultima suflare, te duci de la primele semne de boală.

Și mă bucur că am făcut asta în cele mai critice momente ale noastre. Pentru că amândoi am suferit destul de mult înainte să fim împreună, , deci cu ceva frici și traume care ne împiedicau și încă ne mai împiedică uneori, dar ne revenim din ce în ce mai ușor. Și amândoi ne dorim să ne „învățăm” unul pe celălalt și să fim fericiți împreună, așa că toate eforturile sunt făcute pentru că amândoi simțim că merită”.