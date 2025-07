Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu au fost în luna de miere, deși s-au căsătorit acum un an. Care este motivul

și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar anul trecut au decis să se căsătorească. Evenimentul a fost unul cu totul desprins parcă dintr-un basm, iar în media s-a vorbit destul de mult despre el.

Totuși, nici măcar la un an distanță, cei doi îndrăgostiți nu au reușit să meargă în luna de miere. Surpriza este cu atât mai mare din cauza faptului că este cunoscut că celor doi le place să călătorească.

De ce nu au mers în luna de miere: „Oana îmi tot zice”

Vlad Gherman a mărturisit motivul pentru care nu au avut încă luna de miere. Actorul susține că ambii au fost foarte ocupați și asta nu le-a permis să organizeze ceva „ca la carte”. Deși nu au avut o adevărată lună de miere, cei doi au avut vacanțe de care s-au bucurat.

„Nu am apucat încă să facem luna de miere, Oana tot îmi zice. Am avut treabă, am fost în vacanțe, dar niciodată nu am spus că aceasta este luna de miere”, a declarat Vlad Gherman, la Știrile Antena Stars, conform

Ce gest a făcut Vlad pentru soția sa

Chiar și fără o lună de miere, Vlad încearcă să își surprindă soția, într-un mod plăcut, ori de câte ori are ocazia. Acesta a povestit cum a reușit să realizeze un cadru romantic, într-un din vacanțele de la Londra.

„În schimb, când am fost în Londra, am vorbit cu cei de la hotel să pregătească niște flori, să facă frumos, acolo a fost ceva puțin organizat”, a mai declarat Vlad Gherman.