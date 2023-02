Oana Roman, acuzații dure la adresa lui Marius Elisei: „Ți-ai bătut joc de Isa. Te-a așteptat și nici măcar nu ai răspuns la telefon. Să-ți fie rușine”. Vedeta susține că fiica ei plânge de dorul tatălui

Oana Roman susține că fiica sa plânge de dorul tatălui ei, Marius Elisei. Vedeta vine cu acuzații dure la adresa fostului ei soț. Ba mai mult decât atât, a precizat că singura cale de a comunica cu el este public și în fața tuturor, fiind blocată pe mai multe rețele de socializare.

Nu este deloc plăcut prin ceea ce trece, mai ales că la mijloc se află și fiica lor, Isabela, care plânge de dorul lui Marius Elisei și tânjește după timp în compania lui.

Oana Roman îl acuză pe Marius Elisei că nu își vizitează fiica

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat despărțirea în urmă cu aproximativ o lună. De atunci, lucrurile nu merg deloc bine între ei. Deși au decis ca fiecare să meargă pe drumul său, problema este în continuare legată de comunicare, reproșuri și nu numai. Cei doi sunt de ieri protagoniștii unui mare scandal, în care este implicată și fiica lor, Isa.

Oana Roman continuă pe plan profesional, cât și de buna creșterea a fiicei sale. După ce vedeta a participat la un eveniment monden, când s-a întors acasă a avut parte de un adevărat șoc. Și-a găsit fiica plângând de dorul tatălui ei. După ce a liniștit-o, Oana Roman a răbufnit în mediul online și a precizat că Marius Elisei nu și-a văzut copilul de trei săptămâni. Ba mai mult, Isabela se roagă de el să vină să o vadă iar el susține că trebuie să vadă cum se organizează, din spusele vedetei.

„Având în vedere că fostul meu soț mi-a dat block peste tot și nu îi pot comunica nimic referitor la copilul nostru. Mă obligă să-i transmit public mesajele trimise în ultima perioadă referitor la atitudinea sa vis-a-vis de Isabela.

De duminică până azi am trimis următoarele mesaje. Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă. L-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă un pic de timp cu el. El i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a scris Oana Roman pe contul ei personal de Instagram, potrivit

Oana Roman a dat cărțile pe față

Oana Roman a dat cărțile pe față și pe lângă dezvăluirile făcute despre Marius Elisei și relația tată-fiică, a continuat cu postarea mesajelor pe care i le-a trimis fostului ei soț de mai bine de trei zile. Vedeta nu s-a ferit cu absolut nimic și a arătat cum se roagă la propriu de el să vină și să petreacă timp cu fiica lor sau măcar să o vadă puțin pentru ca Isabela să nu mai plângă de dorul lui.

„Ai promis ca să te vezi cu Isa. Te sună de azi dimineață în continuu și nu răspunzi. Felicitări! Ți-ai bătut joc de Isa. Te-a așteptat ieri toată ziua. Nici măcar nu ai răspuns la telefon. Te-am sunat de nu știu câte ori. Tu spui că te bufnește râsul la declarațiile mele. Să-ți fie rușine. Isa nu merită așa bătaie de joc.

Nu ți-ai văzut copilul de peste trei săptămâni. Te sună. Îți spune că vrea să te vadă. Te-a așteptat duminică toată ziua. Nici măcar . Este inadmisibil să te porți în felul ăsta cu ea. Ea nu are nicio vină. Este copilul tău și te iubește. De ce-ți bați joc de ea? E așa greu să te vezi cu ea măcar o oră? Nu să plătești. Nu s-o duci dimineață la 7 la școală.Nu nimic. Doar s-o vezi să petreci timp cu ea! Cât de greu poate fi?’‘, sunt mesajele trimise de Oana Roman pentru Marius Elisei.