Oana Roman, despre contractele pe care nu le acceptă indiferent de sumă: „Am refuzat definitiv și irevocabil”

a vorbit despre pe care le refuză, în general, cu anumite categorii de brand-uri.

Despre ce este vorba

Oana Roman a menționat că nu acceptă să promoveze produse pe care nu le încearcă, conform .

„Pe partea cealaltă lucrurile stau foarte clar: niciodată de când activez în această industrie a online-ului nu am promovat nimic pe care să nu-l fi testat, să nu-mi fi plăcut și pe care să nu-l folosesc în mod constant. În momentul în care un brand mă sună să promovez un produs, le spun că mai întâi trebuie să-l testez eu și apoi să decid dacă vreau să fac această colaborare”, a declarat aceasta.

Oana Roman a dat și câteva exemple de colaborări pe care le-a refuzat deși erau mari la mijloc.

„Am refuzat absolut orice fel de colaborare în zona jocurilor de noroc și erau foarte mulți bani, am refuzat definitiv și irevocabil păcănelele, jocurile de noroc și pariurile sportive, am refuzat produse pentru albire de dinți pentru că nu au efect, sau dacă au, acela nu este ok. Vorbim despre contracte de zeci de mii de euro”, a mărturisit aceasta.