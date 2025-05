Oana Roman, pusă la zid de propria fiică. Ce îi reproșează Isabela?

Oana Roman și fiica ei, Isabela, au o relație mamă-fiică de invidiat. Chiar dacă se înțeleg cum nu se poate mai bine, iar fiecare dintre cele două îi este sprijin celeilalte, Isabela este deranjată de un obicei pe care mama sa îl are.

Isabela este unicul copil al Oanei Roman, în vârstă de 49 de ani. După divorțul de tatăl fetiței, Marius Elisei, vedeta se ocupă singură de creșterea și educarea acesteia, merg împreună în vacanțe și excursii, și se mândresc cu o relație foarte bună.

De curând, cele două au oferit un interviu la dublu. Oana Roman a recunoscut că fiica are obiceiul de a o mai „ceartă”, din când în când, dar și că ea o mai supără pe Isabela.

„Probabil o supăr… Mă mai enervez și eu, mai țip, mai trântesc câte ceva, din când în când. Sunt și eu om, din carne, din oase, și, uneori, o mai supăr. Poate nu am destulă răbdare. Și deja o deranjez, pentru că sunt «aia mare» care îi dă lecții. La vârsta asta, ei cred că nu mai trebuie să le dea nimeni nicio lecție, dar e de înțeles”, a spus Oana Roman, potrivit .

Ce o deranjează, de fapt, pe Isabela la mama ei?

Întrebată ce o supără la mama ei, Isabela a recunoscut că i-ar plăcea ca aceasta să aibă mai multă încredere în ea.

„Mă deranjează că nu are încredere în mine! Mă refer la faptul că mama trebuie să afle informația din surse sigure! De exemplu, dacă eu îi spun ceva, tot timpul trebuie să verifice”, a spus Isabela, .

Ca răspuns la „reproșul” fiicei sale, Oana Roman a recunoscut că verificarea informațiile este un defect profesional și că și-ar dori ca Isabela să realizeze că îi permite să facă singură mai multe lucruri decât le este permis copiilor de vârsta ei.

„E un defect profesional la mine! Sunt două lucruri distincte. Unu: când îmi dă o informație de care eu nu sunt sigură, dar de care ea este sigură, eu întotdeauna mai verific o dată. Motiv pentru care ea are senzația că nu am încredere în ea. Nu este vorba că nu o cred, este pur și simplu un defect profesional, să verific lucrurile. Și doi: ea consideră că nu am încredere în ea să o las să facă anumite lucruri, deși, în realitate, o las să facă mult mai multe decât face un copil de vârsta ei”, s-a apărat .