Oana Roman: „Mama mi-a trimis niște semne absolut extraordinare. Numai cine trăiește lucrul acesta poate să înțeleagă, altfel lumea zice că ești nebun”

Oana Roman spune că primește semne de la mama ei, Mioara Roman, care în urmă cu un an. Știu că mama e bine, pentru că îmi trimite niște semne extraordinare și mă ajută foarte mult, a spus vedeta.

Oana a mai afirmat că vorbește destul de des cu tatăl ei, Petre Roman, chiar dacă „este foarte mult plecat”.

Oana Roman: Primesc semne extraordinare de la mama

„S-a împlinit un an de când a plecat mama. A trebuit să facem parastasul de un an. A fost greu. Dar absolut extraordinare. Dar numai cine trăiește lucrul acesta poate să înțeleagă. Altfel, lumea zice că ești nebun. Dar mie mi-a trimis mama niște semne… mai ales în perioada aceea, în jurul datei în care a fost parastasul, a fost ceva fabulos.

M-a ajutat extraordinar de mult cu niște lucruri. M-a ajutat să găsesc un lucru pe care îl pierdusem. Nu îl găseam sub nicio formă și era vorba de ceva prețios. Și l-am găsit fix în spatele bufetului unde se aflau poza ei și candela. Și mi l-a găsit doamna care face curat. Și îl căutam de trei luni. Și asta a fost doar o întâmplare din multe.

În ceea ce o privește pe mama știu că este bine. Pentru că îmi trimite niște semne extraordinare și mă ajută foarte mult”, a spus Oana Roman, pentru

Întrebată dacă a mai vorbit cu tatăl ei, aceasta a răspuns: „Da. Și azi am vorbit. A venit la Iza la bazin, să o vadă cum înoată. Cu tata ne vedem destul de des. Dar este foarte mult plecat. Ține conferințe cu Clubul de la Madrid. Pleacă în toată lumea asta. Scrie cărți, citește, ține cursuri…”.

Oana Roman: E posibil să plecăm de Paște pe Coasta de Azur

Întrebată și ce va face de Paște, Oana Roman a răspuns: „Este posibil să plecăm de Paște sau după Paște, în Săptămâna Luminată, pe Coasta de Azur, dar încă nu știu sigur. Ori plecăm de Paște și ne întoarcem sâmbătă, să fim aici de Înviere, ori plecăm după sărbătorile pascale, în Săptămâna Luminată. O să aflăm exact. Dar deja am fost cu fiica mea în Egipt, dar am fost plecate și în țară. Eu am mai fost și singură într-o vacanță pentru patru zile. Cel mai frumos loc pentru mine acolo este, Coasta de Azur. Este cel mai frumos loc pentru mine de pe pământ. Dacă ar trebui să aleg un loc acela ar fi pe primul loc, și pe al doilea și așa mai departe până la al zecelea loc. De abia după aceea alegem și altele”.