Ciprian Ciucu, despre Anca Alexandrescu: „Sistemul PSD se îmbracă în haine AUR și în special în haine Georgescu" (FOTO)

Traian Avarvarei
18 nov. 2025, 14:28
Ciprian Ciucu a criticat-o dur pe Anca Alexandrescu. Sursa foto: Captură video - Euronews Romania / YouTube

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat-o pe contracandidata sa, Anca Alexandrescu (AUR), de faptul că duce o campanie de ură și minte când pozează în om antisistem. Ciucu a amintit de trecutul lui Alexandrescu, puternic legat de PSD.

Ce a spus Ciucu despre Anca Alexandrescu și trecutul ei PSD-ist

Ciprian Ciucu a acuzat-o pe Anca Alexandrescu de faptul că e un candidat „populist și iresponsabil”, care duce o campanie „agresivă, de ură”.

Liberalul a mai afirmat că din cauza valului de ură pe care aceasta și alți candidați îl alimentează, el primește tot felul de mesaje pline de insulte și amenințări de la oameni care nici măcar nu-i cunosc activitatea de primar la Sectorul 6.

Liviu Dragnea discută cu Anca Alexandrescu. București, 16 octombrie 2017. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Totuși, nu vorbim despre o candidată care să aibă vreun portofoliu, care să fi demonstrat ceva.

În acest caz vorbim despre un sistem care și-a inventat propriul antisistem. Că dna Alexandrescu asta reprezintă – sistemul Dragnea, sistemul Dăncilă, sistemul Ponta, sistemul Năstase.

Sistemul PSD se îmbracă în haine AUR și în special în haina Georgescu. Asta pentru a recupera același electorat pe care l-au avut dintotdeauna. Despre asta este vorba până la urmă.

Și e efectiv paradoxal cum sistemul își inventează antisistemul, dar este un fake.

Cum fac acest lucru? Prin campanii de ură și prin minciună”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru Euronews.

