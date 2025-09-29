Oana Roman a răbufnit! nu s-a mai putut abține și i-a dat peste nas unui medic de pe Internet, după ce a auzit declarațiile făcute de acesta.

Fiica lui Petre Roman a avut o reacție tranșantă, atât la adresa doctorului, cât și a bărbaților care subestimează femeia și consideră că singura menirea a acesteia pe pământ este cea de a avea grijă de casă și de familie.

Ce a enervat-o pe Oana Roman și ce reacție a avut

Oana Roman a fost enervată la culme, după ce a auzit discursul unui medic care ar fi spus că femeia „este sortită să stea în cuib”. Minimizarea rolului femeilor pe Pământ a făcut-o pe Oana Roman să își expună punctul de vedere pe rețelele de socializare, deoarece a considerat afirmațiile făcute de bărbat ca fiind lipsite de sens.

„Tocmai am văzut întâmplător un dobitoc care se pretinde doctor și care e doar un ratat care dă din gură și bate câmpii pe net, care explică, așa cu emfaza semidoctului închipuit, cum femeia e sortită să stea în cuib și să aibă grijă de casă, nu să facă bani și să aibă mare carieră. Mi se ridică părul în cap și văd negru în fața ochilor când aud așa inepții. E plin de cretini care vorbesc așa și insinuează că femeile nu au nici inteligență, nici puterea să facă lucruri mărețe, să câștige bine și să schimbe lume. Să le aducem aminte, de exemplu, că singurul om din istorie care a câștigat de ori premiul Nobel în două domenii diferite: fizică și chimie a fost da, o femeie. Marie Curie. Punct. Și mai sunt multe alte exemple. Atât de multe încât mintea lor de bărbați retarzi nu o poate duce”, a scris Oana Roman, pe

Ce le-a transmis Oana Roman celor care o critică pe fiica ei

Recent, vedeta a avut un mesaj pentru cei care o critică pe fiica ei, Isa. Oana a făcut o scurtă descriere a fiicei ei, după care a ținut să spună ceva și internauților, care nu contenesc să dea mesaje răutăcioase la adresa copilului ei.

„Ea e perfecta mea, pentru că are cel mai bun suflet și cea mai caldă privire. E copilul care nu a plâns fără oprire, nu a urlat și nu a făcut crize de isterie niciodată. A fost mereu Cumințenia Pământului. Și va fi. Pentru că în sângele ei curge bunătate.

Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil. E cea mai mare binecuvântare”, a spus Oana Roman despre fiica ei.