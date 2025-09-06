B1 Inregistrari!
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil"

Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 15:51
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Sursa foto: Instagram/ @oanaromanelisei

Oana Roman a transmis un mesaj, pe rețelele de socializare, pentru cei care o critică pe fiica sa, Isabela.

Cuprins

  • „Au doar minți înguste și suflete rele și triste”
  • „A fost mereu Cumințenia Pământului”

„Au doar minți înguste și suflete rele și triste”

Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu fiica ei, Isabela, pe care o descrie drept „minunată”.

„Ea este minunată. Eu? Încerc să țin pasul, dar nu sunt deloc perfectă. Uneori o cert prea tare pentru că stă prea mult pe telefon și nu citește destul. Cel mai mult îmi doresc să fie sănătoasă și lucrăm la asta, dar drumul e greu și lupta continuă. Unii mă judecă pe mine și o comentează pe ea. Ei nu știu nimic. Au doar minți înguste și suflete rele și triste”, a scris Oana Roman.

„Ea e bună prin definiție. Așa s-a născut. Bună, empatică, talentată, dar și extrem de sensibilă. Capul ei nu cuprinde răutatea și asta ar trebui să fie un avantaj într-o lume ideală. În lumea asta poate fi un mare dezavantaj și totuși, dacă ar ști ei ce stare înălțătoare ai când faci un bine…”, a adăugat ea.

„A fost mereu Cumințenia Pământului”

„Ea e perfecta mea, pentru că are cel mai bun suflet și cea mai caldă privire. E copilul care nu a plâns fără oprire, nu a urlat și nu a făcut crize de isterie niciodată. A fost mereu Cumințenia Pământului. Și va fi. Pentru că în sângele ei curge bunătate”, a mai spus Oana Roman despre fiica ei.

În final, aceasta a transmis criticilor să nu mai vorbească cu răutate și să ia exemplu.

„Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil. E cea mai mare binecuvântare”, a încheiat vedeta.

