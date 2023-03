Oana Roman o atacă din nou pe Catinca și dezvăluie adevăratul motiv pentru care aceasta nu își vizitează mama: „M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”

Conflictul dintre Oana Roman și sora ei mai mare, Catinca, pare să nu se mai oprească.

După ce Oana i-a reproșat Catincă-i faptul că nu a vizitat-o pe mama lor, Mioara Roman, la azilul de bătrâni, sora influenceriței, s-a apărat, invocând faptul că se confruntă cu anumite probleme de sănătate.

Oana Roman, un nou atac la adresa surorii ei, Catinca

Oana Roman i-a reproșat recent Catincăi Roman faptul că nu o vizitează deloc pe mama lor, iar aceasta s-a apărat spunând că se confruntă cu care o împiedică să se urce la volanul mașinii personale și să meargă până în Snagov, unde este internată Mioara Roman.

Aceasta o atacă din nou pe sora ei, Catinca, după ce sora mai mare a influenceriței a declarat că nu o poate vizita la acest moment pe mama lor, Mioara Roman, din cauza unor probleme de sănătate. Oana Roman susține că altul ar fi motivul pentru care Catinca nu vrea să o vadă pe Mioara, și că ar avea și dovezi în acest sens.

„M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”

„Citez: Nu am fost la maică mea de un an. Pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce, la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită’. Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe. Nu mint și nu mă fofilez.

Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea.

Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”, a declarat Oana Roman, potrivit .