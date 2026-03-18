Oana Roman și-a surprins tatăl cu un gest care l-a emoționat până la lacrimi. Vedeta a reușit să obțină un interviu pe care Petre Roman l-a acordat unei celebre jurnaliste franceze imediat după Revoluție.

Oana Roman și-a surprins tatăl cu un cadou inedit

Surpriza a constat în recuperarea unui interviu realizat de jurnalista Anne Sinclair în ianuarie 1990. Interviul a fost luat la emisiunea cu cea mai mare audiență din Franța între anii 1990-1993. Petre Roman a fost intervievat de Sinclair la scurt timp după ce fusese numit premier de către Ion Iliescu.

„A fost interviul cu cea mai mare audiență în Franța din 1990 până în 1993”, a mai precizat vedeta.

Cum decurge relația celor doi

Deși are un program încărcat, Oana încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de tatăl ei. Cei doi s-au revăzut recent la un restaurant, unde vedeta i-a arătat materialul video obținut cu foarte mult efort. Petre Roman a fost vizibil emoționat de imaginile care îi amintesc de începuturile sale în politică. s-a declarat recunoscătoare că a putut să îi ofere acest moment special.

„Misiune îndeplinită. Tata e super fericit și emoționat de surpriza pe care i-am făcut-o. I-am arătat interviul făcut cu Anne Sinclair în ianuarie 1990. Acum îl am și eu și tata și voi încerca să îl pun și pe Youtube, este un interviu istoric”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman se luptă cu dorul pentru mama sa

În ciuda momentelor frumoase petrecute alături de tatăl său, Oana trece printr-o perioadă dificilă, marcată de lipsa Mioarei Roman. S-au împlinit doi ani de la decesul mamei sale, iar vedeta a recunoscut că absența acesteia lasă un gol imens.

„S-au împlinit doi ani de când a murit mama și este foarte greu, mai ales că vine la două zile după ziua de naștere a Isei. (…) Fără mama e foarte greu, pentru oricine, fără mamă e foarte greu”, a mărturisit Oana Roman pentru