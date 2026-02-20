B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ironii după ce vedetele s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton. Oana Roman: „Prinți și prințese închipuite. Am râs” (FOTO)

Ironii după ce vedetele s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton. Oana Roman: „Prinți și prințese închipuite. Am râs” (FOTO)

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 14:59
Ironii după ce vedetele s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton. Oana Roman: „Prinți și prințese închipuite. Am râs” (FOTO)
Sursa Foto: Facebook - Oana Roman

Oana Roman a luat peste picior vedetele care s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton, organizat de Netflix în sălile grandioase ale Palatului Parlamentului.

„Simt enorm și văz monstruos cu toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare azi. Foarte tare”, a reacționat Oana Roman, care nu a fost la eveniment.

Cine a mers la Balul Bridgerton

Peste 850 de invitați au fost prezenți, joi seară, la Balul Mascat Bridgerton.

Printre vedete s-au numărat Daniel Nuță, Victoria Răileanu și Alexandru Ion, dar și muzicieni populari precum Sore, Speak, Ștefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry și Lidia Buble. Campionii David Popovici și Leonard Doroftei au fost, de asemenea, prezenți, adăugând eleganță și strălucire evenimentului, scrie Libertatea.

Seara a atins punctul culminant când și-au făcut apariția Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton).

Tags:
Citește și...
Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
Monden
Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
Monden
Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
Monden
Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
Monden
Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
Monden
Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)
Monden
Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)
Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)
Monden
Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)
Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
Monden
Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
Monden
Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
Monden
Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
Ultima oră
16:36 - Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
16:35 - Grupare de asasini plătiți de Rusia, destructurată în Moldova și Ucraina. Vizau jurnaliști și oficiali de top de la Kiev
16:33 - Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
16:23 - DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
16:03 - Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
15:59 - Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
15:44 - Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
15:24 - Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”
15:15 - Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
15:11 - Bucureștiul, față în față cu fenomene meteorologice extreme