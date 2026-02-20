Oana Roman a luat peste picior vedetele care s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton, organizat de Netflix în sălile grandioase ale Palatului Parlamentului.

„Simt enorm și văz monstruos cu toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare azi. Foarte tare”, a reacționat Oana Roman, care nu a fost la eveniment.

Cine a mers la Balul Bridgerton

Peste 850 de invitați au fost prezenți, joi seară, la Balul Mascat Bridgerton.

Printre vedete s-au numărat Daniel Nuță, Victoria Răileanu și Alexandru Ion, dar și muzicieni populari precum Sore, Speak, Ștefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry și Lidia Buble. Campionii David Popovici și Leonard Doroftei au fost, de asemenea, prezenți, adăugând eleganță și strălucire evenimentului, scrie

Seara a atins punctul culminant când și-au făcut apariția Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton).