Oana Sârbu, despre motivele pentru care a divorțat de Vigil Popescu: „Era așa o diferență de vârstă și de nebunie între noi”

Oana Sârbu, actrița din filmul Liceenii, după 4 ani de căsnicie. Aceasta a spus „da” la 21 de ani, iar nunta a avut loc în 1989. Deși mariajul nu a rezistat, cei doi foști soți au păstrat o relație de prietenie frumoasă și colaborează și în plan profesional.

Invitată la emisiunea Vorbește lumea, Oana Sârbu a vorbit despre motivele pentru care a divorțat. Aceasta a spus că oficializarea relației dintre ea și Virgil Popescu a stârnit dispute în familie, puse pe seama diferenței de vârstă, potrivit

„Am rămas într-o relație extraordinar de frumoasă de colaborare”

Actrița a recunoscut că diferența de vârstă și „de nebunie” dintre ea și Virgil Popescu

„Pe la 21 de ani am vrut să oficializăm relația mult discutată și disputată și în familie, erau anii adolescenței, îl cunoscusem pe Virgil, ai mei mă lăsau, nu mă lăsau, era așa o diferență de vârstă și de nebunie între noi. Am văzut cum e și după 4 ani n-a fost să fie să rămânem împreună. Am rămas într-o relație extraordinar de frumoasă de colaborare”, a mărturisit aceasta.

În prezent, aceasta a declarat că se ocupă, cu prioritate, de tatăl și copilul ei: „Focusul meu acum e pe băiețelul meu pe care-l iubesc și pe cei de care trebuie să am grijă din familia mea, de tata în mod deosebit, a fost așa o altfel de prioritate anul trecut, de fapt, în ultimii doi, trei ani”.

Imagini inedite de la nunta Oanei Sârbu

Cu ocazia zilei de naștere a Doinei Levintza, actrița a postat o fotografie de la nunta ei, îmbrăcată într-o rochie creată de aceasta.

„Mai am câteva piese faine adunate, unicat! Doamna Levintza și Dan Coma au creații desăvârșite, unice în lumea asta! Mândra să v-arăt zilele următoare câteva piese care m-au îmbrăcat în filmări importante ale carierei mele, în TV, spectacole de muzică, premiere, cabaret. Trecerea prin timp de o valoare neprețuită…Bucurie că am cunoscut oameni superbi în viața asta”, a scris actrița pe rețelele de socializare.