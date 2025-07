Octavian Ursulescu, despre trei soliste de top din perioada comunismului, rivalitate și sume câștigate: „Fiecare căuta să aibă cântece cât mai frumoase”. Cine sunt cele trei femei care au aceeași zi de naștere

Marile ale „Epocii de Aur”, Angela Similea, Mirabela Dauer și Margareta Pâslaru, au aceeași zi de naștere, 9 iulie. Octavian Ursulescu a povestit despre fiecare și a menționat dacă a existat vreodată o între cele trei.

Angela Similea

Azi, Angela Similea a împlinit vârsta de 79 de ani. Octavian Ursulescu a numit-o „Regina muzicii ușoare românești”, conform .

„Angela, elegantă, distinsă, exercita o atracție aparte, nemaivorbind de șlagărele uriașe compuse pentru ea de Ion Cristinoiu, de Marcel Dragomir sau de Marius Țeicu, pe care lumea le știa pe dinafară și le cânta împreună cu ea. Avea un grup de admiratori fideli, le spuneam „angeliști”, care veneau și în țară la spectacole cu baloane, flori, pancarte… Ce mai, în manieră occidentală!”, a mărturisit Octavian Ursulescu.

„De Angela se leagă una din le mele speciale. Cânta (într-o rochie galbenă? Nu mai știu, bărbații nu le au pe astea cu culorile!) celebra piesă „Să mori de dragoste rănită”, de Marcel Dragomir, pe versurile poetului Aurel Storin. Cum la Mamaia, la festival, transmițându-se în direct la TV nu era permis să se urce cu flori pe scenă, admiratorii le aruncau la picioarele vedetelor”, a mai spus acesta.

„Buchetele ca buchetele, nu era o problemă, dar cineva a aruncat un trandafir care a aterizat exact…în decolteul Angelei! Eram în culise, pregătit să intru pentru momentul următor, așa încât tare aș mai fi poftit să extrag eu floarea cu pricina! (cinefilii își aduc cu siguranță aminte de filmul „Alerg după o stea”, cu Norman Wisdom, în care acesta tânjea să facă același lucru cu un cub de gheață). Dar Angela a luat cu grație trandafirul, l-a mirosit și a cântat mai departe, răpindu-mi această bucurie masculină”, a adăugat.

Mirabela Dauer

Mirabela Dauer astăzi a împlinit vârsta de 78 de ani. Aceasta a fost vecina lui Octavian Ursulescu.

„Pe Mirabela, fosta mea vecină de pe str. prof. Ion Ursu și apoi de pe str. Toamnei (și înainte locuia nu departe, pe Calea Moșilor), care acum a „trădat” cartierul și s-a mutat la Chiajna, am prezentat-o „de mică”, vorba ceea (poate între timp să mai fi pus 1 cm!). Cu primul ei soț, Dauer, locuia la câteva sute de metri de mine, pe Intrarea Diacului, îi vedeam zilnic gonind, în admirația noastră, pe o motoretă, Mirabela cu pletele-i lungi în vânt. Ce tristețe o fi fost pe ea când Alexandru Bocăneț și Titus Munteanu au convins-o să se tundă pentru o emisiune TV!”, a povestit Ursulescu.

„Cred că n-au fost festivaluri (Melodii, Mamaia) sau emisiuni TV unde să n-o fi avut alături – veselă, pusă de glume și șotii, iradiind bună dispoziție în jur – nemaivorbind de turneele prin țară și de concerte. Legat de turnee, cu siguranță cele mai numeroase, sub egida Ansamblului UTC, le-am avut cu Angela și formația Savoy (care, firește, nu o dată le-a acompaniat și pe Margareta și Mirabela, acesteia din urmă Marian Nistor încredințându-i marile șlagăre ”Mulțumesc, iubită mamă!” și ”Frunza mea albastră”)”, a adăugat acesta.

Margareta Pâslaru

Margareta Pâslaru astăzi a împlinit vârsta de 82 de ani. Octavian Ursulescu a prezentat-o la numeroase evenimente culturale.

„Pe Margareta n-am apucat s-o prezint în festivaluri, ci la lansări de carte, de disc, la evenimente. Ne întâlneam de fiecare dată, în SUA, unde i-am și înmânat premiul din partea revistei „Actualitatea Muzicală”. Iar atunci când fiica sa Măriuca a venit din America le-am așteptat la aeroport și am fost amfitrionul întâlnirii emoționante cu colegii, la fostul restaurant Bucur. Chiar s-a întâmplat să zburăm cu același avion de la New York, dar ea a coborât la Timișoara. De prezentat însă am avut ocazia, când a avut recitaluri la concursurile TV „Șlagăre în devenire” și „Steaua fără nume”, de fiecare dată cu o ingenioasă regie proprie”, a spus Ursulescu.

„Mai ales până în 1989, artistele dădeau tonul în modă. Doamnele le urmăreau și căutau să le copieze, apelând la croitorese. Era și cazul lor, dar și al Marinei Voica, al Corinei Chiriac, artiste care investeau serios în propriile vestimentații (dacă la filmări televiziunea le punea la dispoziție ținutele respective, la festivaluri și în concerte trebuiau să se descurce singure). Fiecare vedetă avea designerul ei, îmi aduc acum aminte de Mioara Oglindă sau de Zina Dumitrescu, iar după 1990 au apărut mai multe case de modă, foarte solicitată fiind, de pildă, casa „Vili”, designer Liza Panait. Margareta și-a conceput întotdeauna singură ținutele scenice, nu o dată cu elemente florale sau cu motive folclorice, așa cum a apărut la „Cerbul de aur” în 1968 și 1969, precum și la gala MIDEM de la Cannes”, a adăugat acesta.

Rivalități

„Rivalitățile sunt „dospite” în mintea marelui public, nu a fost niciodată vorba de așa ceva! Doar melomanii fac clasamente, stabilesc ierarhii subiective, în funcție de preferințele proprii. Dacă am putea vorbi de o „rivalitate”, aceasta avea loc între melodii, între șlagărele lansate, de fiecare dintre ele, deci nici măcar între compozitori, toți erau prieteni. Fiecare căuta să aibă cântece cât mai frumoase, iar spectatorul asocia automat titlul cu solistul care l-a lansat. Pe vremuri, la Mamaia, domnea o fraternitate, care astăzi nu mai există, fără adversități și fără bârfe, toți se reuneau în jurul meselor la hotelul „Internațional” (Rex), în fiecare seară, mai ales după Gala laureaților”, a explicat Octavian Ursulescu.

Bani câștigați

Prezentatorul de evenimente Octavian Ursulescu a mai dezvăluit și câți bani câștigau marile cântărețe de muzică ușoară la spectacole.

„Am mai spus-o, toți aveam Atestat de Artist liber-profesionist, categoria I (îl păstrez, nu se știe!), primind 200 de lei net pentru fiecare concert oficial. După un turneu de 2 săptămâni, cu 2 concerte pe zi, se aduna o sumă frumușică. La TVR se plăteau toate aparițiile (nu mai e cazul azi…), iar la festivalul de la Mamaia gajurile erau, firește, mai mari. Sigur, mai erau și spectacole organizate de diverși impresari, unde fiecare artist își negocia tariful, dar câștigurile erau departe de cele fabuloase de astăzi. Toate vedetele stăteau în apartamente la bloc (când am făcut primul interviu cu Marina Voica aceasta locuia la…demisol!), aveau o Dacia, dar, iertat fie-mi, cântau”, a mărturisit acesta.