„Oferta de împăcare" a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: 'Nu'"

„Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 18:27
Lucian Viziru. Sursa foto: Captură video - Radu Tibulca / YouTube
Cuprins
  1. Lucian și Augustin Viziru își vorbesc din nou
  2. Oferta lui Lucian Viziru pentru fratele său

Lucian Viziru și fratele lui, Augustin Viziru, au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, dar acum își vorbesc din nou. Lucian a povestit că i-a propus în trecut lui Augustin să joace într-un film de-al său, dar acesta a refuzat. Totuși, îi va face o propunere similară și în viitor, dacă va considera că un rol i se potrivește.

Lucian și Augustin Viziru își vorbesc din nou

„Ne vorbim! Am avut o perioadă în care nu ne-am vorbit foarte mult, dar acum suntem în stadiul în care vorbim. Destul de rar, dar vorbim! Nu e ca și cum nu ne mai vorbim”, a spus Lucian Viziru.

Acesta a rememorat apoi cea mai frumoasă perioadă pentru ei din punct de vedere profesional: „Cea mai frumoasă perioadă pe care am petrecut-o împreună din punct de vedere profesional a fost cea de la telenovela «Regina»… Chiar a fost un an senzațional pentru amândoi, în care nu am avut absolut nimic de împărțit! Doar am jucat și ne-am bucurat unul de prezența celuilalt. Sper să mai avem ocazia să trecem prin la așa ceva”.

Oferta lui Lucian Viziru pentru fratele său

Întrebat de Libertatea dacă are în plan să-i ofere un rol fratelui său, Lucian Viziru a răspuns: „Da, dacă i se potrivește rolul. Eu la primul film i-am făcut o ofertă să joace. Ofertă… În sensul în care l-am sunat și l-am întrebat: «Bă, vrei să joci?». Și el mi-a zis: «Nu»! Trei luni mai târziu mi-a zis: «Tu așa mă suni, mă, pe mine și mă întrebi? Vrei să joci…». Zic: «Ce voiai să-ți zic, mânca-te-ar nenea? Ce să zic? Să-ți trimit un mail oficial? Te-am întrebat dacă vrei să joci sau nu». A zis nu… Am făcut primul film fără el!”

„Nu am niciun rol în momentul de față care să i se potrivească. Dar da, poate la al treilea, pentru că nu vrem să ne lăsăm… Îmi place! Filme, poate și serial, la un moment dat, de ce nu? Dar deocamdată rămânem pe zona de film”, a mai afirmat Lucian Viziru.

