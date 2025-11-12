Emisiunea „ ” se apropie de final. În curând, vom afla cine va câștiga marele premiu. Chiar înainte de marea finală, echipa care a ieșit din competiție a fost cea formată din Karmen și Olga Barcari. Iată ce mesaj emoționant a transmis una dintre concurente!

„Asia Express”, o aventură intensă

Competiția a fost una intensă pentru echipa formată din Karmen și Olga. Chiar înainte de marea finală, cele două au fost eliminate, însă au plecat cu amintiri de neuitat.

Olga a transmis și un mesaj emoționant în care a vorbit despre cum a schimbat-o această experiență, dar și despre legătura strânsă dintre ea și Karmen.

„Sunt profund recunoscătoare pentru emoția și experiența unică trăită la @americaexpressromania. A fost o aventură intensă, plină de provocări, descoperiri și momente care mi-au rămas în suflet”, a scris Olga, pe pagina de .

O prietenie mult mai puternică

Experiența de pe „Drumul Eroilor” le-a apropiat tot mai multe pe cele două concurente, spune Olga Barcari.

„Să plec în această competiție alături de @karmen a fost o alegere pe care am simțit-o din inimă, și mă bucur enorm că am mers împreună pe acest drum. Am râs, am plâns, ne-am încurajat și ne-am descoperit una pe cealaltă într-un mod sincer și frumos”, a mai scris aceasta, pe pagina de Instagram.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru oamenii minunați pe care i-am întâlnit și pentru faptul că, dincolo de competiție, am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”, a adăugat.

Marea finală

Marea finală se va da între două echipe, singurele rămase în competiție, pe „Drumul Eroilor”. Este vorba despre echipele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica cu Alexandru Ion.

Sezonul 8 al emisiunii a debutat pe Antena 1 pe 7 septembrie 2025. La început au fost 9 echipe. Traseul a cuprins trei țări: Filipine, Vietnam şi Coreea de Sud. Finala va avea loc la Seul.