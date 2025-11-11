Irina Fodor a ajuns să fie prezentatoarea emisiunii Asia Express în perioada în care Gina Pistol se afla în concediu de maternitate. Ulterior, vedeta nu doar că a rămas în proiect, dar a preluat definitiv show-ul, după ce Gina a părăsit Antena 1 pentru a se alătura PRO TV, unde prezintă acum MasterChef.

Cât câștigă prezentatoarea emisiunii Asia Express

Conform , prezentatoarea ar încasa 25.000 de euro pentru cele 10 săptămâni de filmări. La această sumă se adaugă veniturile generate de participarea la Chefi la cuțite.

Câți bani au primit concurenții sezonului 8 Asia Express

Lista remunerațiilor arată diferențe notabile între vedetele participante, în funcție de notorietate și contracte individuale. Potrivit aceleiași surse:

Serghei Mizil: 000 – 2.500 de euro / săptămână

Raluca Bădulescu: 000 de euro pentru tot sezonul

Mara Bănică: 000 de euro pentru cinci săptămâni

Cătălin Bordea și Nelu Cortea: 000 de euro fiecare pentru o săptămână

Aceste sume au alimentat discuțiile aprinse din online legate de diferențele dintre câștigurile vedetelor și efortul depus pe traseu.

Sezonul Asia Express 2025 a atras atenția nu doar prin peisaje spectaculoase, culturi noi și provocări imprevizibile, ci și prin sumele vehiculate în contractele vedetelor.

Cine sunt concurenții care au participat la Asia Express, sezonul 8

În acest sezon, pe „Drumul Eroilor” au pornit 9 cupluri:

Mara Bănică – Serghei Mizil, Raluca Bădulescu – Florin Statin, Anda Adam – Joseph, Catinca Roman – Călina, Ștefan Floroaica – Alexandru Ion, Alina Pușcău – Cristina (prietena ei), Gabriel Tamaș – Dan Alexa, Emil Rengle – Alejandro (iubitul lui), Karmen și Olga Barcari

Ehipa formată din , au fost primele eliminate de la Asta Express.

După ce au părăsit competiția, Calina a atras atenția asupra riscurilor de sănătate: „Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”.