a II-a a fost admirată nu doar pentru eleganța și disciplina ei, ci și pentru modul în care avea grijă de alimentație.

De ce era specială alimentația Reginei Elisabeta a II-a

Fiecare masă a monarhului era atent planificată, astfel încât să conțină nutrienți esențiali pentru menținerea energiei și a stării de sănătate.

Pe lângă , legume și salate proaspete, dieta reginei includea și proteine de calitate. Printre preferatele sale se numărau ouăle, consumate adesea la micul dejun, gătite sub forma unui preparat simplu: omletă.

Ce ingrediente surpriză conținea omleta Reginei Elisabeta a II-a

Deși la prima vedere poate părea o rețetă obișnuită, omleta reginei avea două ingrediente speciale: nucșoara și coaja de lămâie rasă. Acestea transformau un mic dejun banal într-un deliciu sofisticat.

„Se spune că îi plăcea să adauge un praf de nucșoară și puțină coajă de lămâie rasă. Sună ciudat, dar, de fapt, e o combinație reușită (…)”, a dezvăluit Lisa Steele, autoarea blogului culinar Fresh Eggs Daily, citată de .

Lisa a mărturisit că a încercat și ea această rețetă și a fost impresionată de prospețimea aromelor. Aciditatea subtilă a lămâii era echilibrată de parfumul cald al nucșoarei, de unde rezulta o combinație rafinată și surprinzătoare.

Cum se prepară omleta Reginei Elisabeta a II-a

Pentru a reproduce rețeta de la Palatul Buckingham, nu ai nevoie de cine știe ce tehnici complicate, ci doar de câteva ingrediente simple și proaspete:

3 ouă

1 lingură lapte

Unt (pentru gătit)

1 linguriță coajă rasă de lămâie

1 praf de nucșoară

Sare, după gust

Mod de preparare:

Sparge ouăle într-un bol și bate-le bine împreună cu laptele și sarea. Într-o tigaie antiaderentă, topește o bucată mică de unt la foc mic. Toarnă amestecul de ouă și lasă-l să se coacă ușor, amestecând cu o spatulă din când în când. Când omleta este aproape gata, presară coaja de lămâie și un praf de nucșoară. Amestecă delicat și servește imediat.

Opțional, poți adăuga verdețuri proaspete, cum ar fi pătrunjel, mărar sau arpagic, pentru un plus de prospețime, potrivit .

De ce să încerci această rețetă

Omleta reginei nu este doar gustoasă, ci și o alegere sănătoasă. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine, iar lămâia adaugă vitamina C și o aromă fresh. În plus, nucșoara are proprietăți benefice pentru digestie și conferă un parfum aparte.

Această rețetă poate fi pregătită rapid dimineața, fiind ideală atât pentru un mic dejun energizant, cât și pentru un brunch rafinat. Este o modalitate simplă de a aduce un strop de eleganță regală chiar în propria bucătărie.

Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a dovedește că eleganța se regăsește și în lucrurile simple. Două ingrediente neașteptate au fost suficiente pentru a transforma un preparat obișnuit într-o delicatesă regală.

Dacă vrei să îți începi ziua în stil nobil, această rețetă este alegerea perfectă. Nu doar că vei obține un gust unic, dar vei simți și un strop din farmecul unei tradiții culinare regale.

Ce evita să mănânce Regina Elisabeta a II-a

De-a lungul domniei sale, Regina Elisabeta a II-a a fost extrem de atentă la alimentație și la modul în care era preparată mâncarea. Bucătarii de la Palatul Buckingham aveau misiunea de a-i oferi mese echilibrate, dar și pline de savoare, fără a abuza de excese culinare.

Se știe că Majestatea Sa evita în general usturoiul și ceapa, considerate nepotrivite pentru întâlnirile oficiale, și prefera preparatele simple, dar rafinate. Omleta cu nucșoară și coajă de lămâie se încadra perfect în stilul ei alimentar: o rețetă rapidă, hrănitoare și elegantă. Această alegere reflectă filosofia reginei, aceea că rafinamentul nu înseamnă neapărat opulență, ci atenția la detalii și respectul pentru calitatea ingredientelor.