B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”

Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”

Ana Maria
26 sept. 2025, 14:50
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: Îi plăcea să adauge un praf
Sursa foto: Hepta / Alpha Press / Chris Jackson
Cuprins
  1. De ce era specială alimentația Reginei Elisabeta a II-a
  2. Ce ingrediente surpriză conținea omleta Reginei Elisabeta a II-a
  3. Cum se prepară omleta Reginei Elisabeta a II-a
  4. De ce să încerci această rețetă
  5. Ce evita să mănânce Regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a fost admirată nu doar pentru eleganța și disciplina ei, ci și pentru modul în care avea grijă de alimentație.

De ce era specială alimentația Reginei Elisabeta a II-a

Fiecare masă a monarhului era atent planificată, astfel încât să conțină nutrienți esențiali pentru menținerea energiei și a stării de sănătate.

Pe lângă fructe, legume și salate proaspete, dieta reginei includea și proteine de calitate. Printre preferatele sale se numărau ouăle, consumate adesea la micul dejun, gătite sub forma unui preparat simplu: omletă.

Ce ingrediente surpriză conținea omleta Reginei Elisabeta a II-a

Deși la prima vedere poate părea o rețetă obișnuită, omleta reginei avea două ingrediente speciale: nucșoara și coaja de lămâie rasă. Acestea transformau un mic dejun banal într-un deliciu sofisticat.

„Se spune că îi plăcea să adauge un praf de nucșoară și puțină coajă de lămâie rasă. Sună ciudat, dar, de fapt, e o combinație reușită (…)”, a dezvăluit Lisa Steele, autoarea blogului culinar Fresh Eggs Daily, citată de ziare.com.

Lisa a mărturisit că a încercat și ea această rețetă și a fost impresionată de prospețimea aromelor. Aciditatea subtilă a lămâii era echilibrată de parfumul cald al nucșoarei, de unde rezulta o combinație rafinată și surprinzătoare.

Cum se prepară omleta Reginei Elisabeta a II-a

Pentru a reproduce rețeta de la Palatul Buckingham, nu ai nevoie de cine știe ce tehnici complicate, ci doar de câteva ingrediente simple și proaspete:

  • 3 ouă
  • 1 lingură lapte
  • Unt (pentru gătit)
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie
  • 1 praf de nucșoară
  • Sare, după gust

Mod de preparare:

  1. Sparge ouăle într-un bol și bate-le bine împreună cu laptele și sarea.
  2. Într-o tigaie antiaderentă, topește o bucată mică de unt la foc mic.
  3. Toarnă amestecul de ouă și lasă-l să se coacă ușor, amestecând cu o spatulă din când în când.
  4. Când omleta este aproape gata, presară coaja de lămâie și un praf de nucșoară.
  5. Amestecă delicat și servește imediat.

Opțional, poți adăuga verdețuri proaspete, cum ar fi pătrunjel, mărar sau arpagic, pentru un plus de prospețime, potrivit Click!.

De ce să încerci această rețetă

Omleta reginei nu este doar gustoasă, ci și o alegere sănătoasă. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine, iar lămâia adaugă vitamina C și o aromă fresh. În plus, nucșoara are proprietăți benefice pentru digestie și conferă un parfum aparte.

Această rețetă poate fi pregătită rapid dimineața, fiind ideală atât pentru un mic dejun energizant, cât și pentru un brunch rafinat. Este o modalitate simplă de a aduce un strop de eleganță regală chiar în propria bucătărie.

Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a dovedește că eleganța se regăsește și în lucrurile simple. Două ingrediente neașteptate au fost suficiente pentru a transforma un preparat obișnuit într-o delicatesă regală.

Dacă vrei să îți începi ziua în stil nobil, această rețetă este alegerea perfectă. Nu doar că vei obține un gust unic, dar vei simți și un strop din farmecul unei tradiții culinare regale.

Ce evita să mănânce Regina Elisabeta a II-a

De-a lungul domniei sale, Regina Elisabeta a II-a a fost extrem de atentă la alimentație și la modul în care era preparată mâncarea. Bucătarii de la Palatul Buckingham aveau misiunea de a-i oferi mese echilibrate, dar și pline de savoare, fără a abuza de excese culinare.

Se știe că Majestatea Sa evita în general usturoiul și ceapa, considerate nepotrivite pentru întâlnirile oficiale, și prefera preparatele simple, dar rafinate. Omleta cu nucșoară și coajă de lămâie se încadra perfect în stilul ei alimentar: o rețetă rapidă, hrănitoare și elegantă. Această alegere reflectă filosofia reginei, aceea că rafinamentul nu înseamnă neapărat opulență, ci atenția la detalii și respectul pentru calitatea ingredientelor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monden
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monica Tatoiu, mărturisiri incendiare! Pentru ce folosește chat GPT și cum își petrece timpul liber
Monden
Monica Tatoiu, mărturisiri incendiare! Pentru ce folosește chat GPT și cum își petrece timpul liber
Florin Salam, dezvăluiri impresionante despre soția lui. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Monden
Florin Salam, dezvăluiri impresionante despre soția lui. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express
Monden
Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Monden
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Confesiunile Lorei: „Din iubire nu trebuie să acceptăm dureri”. Ce a trăit cu un fost iubit gelos
Monden
Confesiunile Lorei: „Din iubire nu trebuie să acceptăm dureri”. Ce a trăit cu un fost iubit gelos
Alex Velea, declarații ȘOCANTE despre drama prin care a trecut Antonia: „Au nenorocit-o psihic” / „Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați”
Monden
Alex Velea, declarații ȘOCANTE despre drama prin care a trecut Antonia: „Au nenorocit-o psihic” / „Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați”
Ella l-a dat uitării pe Teo! Cu cine se iubește acum fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
Monden
Ella l-a dat uitării pe Teo! Cu cine se iubește acum fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
Monden
Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă
Monden
S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă
Ultima oră
15:24 - Este el alesul? Cinci semne clare că partenerul tău este bărbatul potrivit pentru o relație de durată
15:15 - DENT ESTET: Riscurile ignorării evaluării parodontale înainte de tratamentul cu aparat dentar la adulți
15:03 - Rogobete, după moartea a 6 copii la un spital din Iași: Spitalul nu a respectat protocoalele. Deja s-au dat amenzi. Vinovații vor pleca acasă (VIDEO)
14:56 - Viața românilor, tot mai scumpă! Cât au crescut prețurile în ultimii 6 ani
14:45 - Ceaiul verde, aliatul creierului. Cum poate încetini procesul de îmbătrânire cerebrală
14:36 - Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
14:17 - Newsweek: Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
14:06 - Lucruri pe care trebuie să i le spui partenerului ca relația să meargă. Poate schimba totul
13:58 - Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași infectați cu o bacterie. Secția ATI ar fi fost închisă prea târziu
13:57 - Studiu surprinzător. Câinii cu creier mai mic sunt mai inteligenți decât cei cu creier mare