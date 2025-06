Ozana Barabancea are COVID-19. Cum se simte acum artista și ce simptome are: „Cam nasol”

a fost confirmată cu -19. Artista a anunțat pe rețelele sociale că testul efectuat recent a ieșit pozitiv, mărturisind că a neglijat propria sănătate în favoarea carierei.

În ultimele zile, cântăreața a acuzat mai mult simptome care i-au afectat inclusiv vocea, dar și oboseala accentuată. Juratul emisiunii „Te cunosc de undeva!” recunoaște că s-a implicat prea mult în proiectele profesionale, ignorând semnalele pe care i le transmitea corpul.

„Voce nema, febră nema, saturație 93, cam nasol”

Cu toate dificultățile, Ozana rămâne optimistă și speră să se recupereze rapid, mai ales că urmează o perioadă plină de concerte.

„Ce să vezi, surpriza surprizelor, eu, Ozănica păpușica, am COVID. M-am testat ieri și iată, de ce nu? Se pare că au și alții. Voce nema, febră nema, saturație 93, cam nasol. În rest, cu Dumnezeu înainte, cu medicație, cu frecții. Asta e. Să mă învăț minte să mai stau și acasă. Ce să muncesc eu 7/7, 12/24, că nu. Hai să ne revenim, să ne mai odihnim. Dacă nu e de voie, e de nevoie. Ceea ce vă mărturisesc e că trebuie să aveți grijă de voi și de sănătate, pentru că eu am nevoie. Toți avem nevoie, dar încep concertele, trebuie să fac față, să fiu și frumoasă, să am și voce. Cu vocea asta, cine să cânte? Mama mare. Vă iubesc pe toți, Doamne ajută, sănătate multă”, a spus Ozana Barabancea, pe InstaStory.