Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 15:58
Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
Sursa Foto: Facebook/ Pamela Anderson
Cuprins
  1. De ce a ales Pamela Anderson să adopte un look natural fără machiaj
  2. Cum se simte cu noul look natural
  3. Cum au reacționat fanii

Pamela Anderson, look natural fără machiaj! Fostul sex-simbol al anilor ’90 și-a uimit fanii și lumea modei după ce a ales să apară complet naturală la evenimente internaționale, inclusiv la Paris Fashion Week 2024.

De ce a ales Pamela Anderson să adopte un look natural fără machiaj

Decizia Pamelei Anderson nu a fost una întâmplătoare, ci are la bază o poveste emoționantă. Actrița a explicat că alegerea sa este un omagiu adus make-up artistei Alexis Vogel, prietenă apropiată și colaboratoare de ani de zile, care a murit în 2019 din cauza cancerului la sân.

Pamela a mărturisit că pierderea acesteia a avut un impact profund asupra ei și că, de atunci, a simțit că machiajul nu mai are același sens. „A fost cea mai bună. De atunci am simțit că fără Alexis este mai bine pentru mine să nu mă machiez”, a declarat vedeta.

Pamela Anderson, look natural fără machiaj. Sursa Foto: Facebook – Pamela Anderson

Cum se simte cu noul look natural

Vedeta a recunoscut că nu își dorește să fie „cea mai frumoasă din cameră”. „Nu pot sta într-un scaun de machiaj timp de trei ore. Nu încerc să concurez cu nimeni. Vreau doar să mă bucur de haine frumoase și de prezentări de modă”, a declarat actrița, citată de Il Messaggero.

Pentru actriță, frumusețea înseamnă acum autenticitate și încredere. „Frumusețea vine din interior. Pasiunea și senzualitatea sunt cele mai frumoase la orice vârstă”, a subliniat ea.

Cum au reacționat fanii

Aparițiile Pamelei Anderson fără machiaj au stârnit atât admirație, cât și controverse. Mulți fani au lăudat-o pentru curajul de a promova un look natural fără machiaj, văzând în gestul ei un exemplu de autenticitate într-o lume dominată de filtre și perfecțiune artificială. Alții, însă, au spus că actrița este greu de recunoscut față de imaginea de sex-simbol din anii ’90.

Cu toate acestea, vedeta a reușit să transmită un mesaj puternic: frumusețea reală nu ține de produse cosmetice, ci de încrederea în sine, inspirând astfel multe femei să își accepte și să își arate frumusețea naturală.

Sursa Foto: Facebook – Pamela Anderson
