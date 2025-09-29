Pamela Anderson, look natural fără machiaj! Fostul sex-simbol al anilor ’90 și-a uimit fanii și lumea modei după ce a ales să apară la evenimente internaționale, inclusiv la Paris Fashion Week 2024.

De ce a ales Pamela Anderson să adopte un look natural fără machiaj

Decizia Pamelei Anderson nu a fost una întâmplătoare, ci are la bază o poveste emoționantă. Actrița a explicat că alegerea sa este un omagiu adus make-up artistei Alexis Vogel, prietenă apropiată și colaboratoare de ani de zile, care a murit în 2019 din cauza cancerului la sân.

Pamela a mărturisit că pierderea acesteia a avut un impact profund asupra ei și că, de atunci, a simțit că machiajul nu mai are același sens. „A fost cea mai bună. De atunci am simțit că fără Alexis este mai bine pentru mine să nu mă machiez”, a declarat vedeta.

Cum se simte cu noul look natural

Vedeta a recunoscut că nu își dorește să fie „cea mai frumoasă din cameră”. „Nu pot sta într-un scaun de machiaj timp de trei ore. Nu încerc să concurez cu nimeni. Vreau doar să mă bucur de haine frumoase și de prezentări de modă”, a declarat actrița, citată de .

Pentru actriță, frumusețea înseamnă acum autenticitate și încredere. „Frumusețea vine din interior. Pasiunea și senzualitatea sunt cele mai frumoase la orice vârstă”, a subliniat ea.

Cum au reacționat fanii

Aparițiile Pamelei Anderson fără machiaj au stârnit atât admirație, cât și controverse. Mulți fani au lăudat-o pentru curajul de a promova fără machiaj, văzând în gestul ei un exemplu de autenticitate într-o lume dominată de filtre și perfecțiune artificială. Alții, însă, au spus că actrița este greu de recunoscut față de imaginea de sex-simbol din anii ’90.

Cu toate acestea, vedeta a reușit să transmită un mesaj puternic: frumusețea reală nu ține de produse cosmetice, ci de încrederea în sine, inspirând astfel multe femei să își accepte și să își arate frumusețea naturală.