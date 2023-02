Patrizia Paglieri a rămas din nou singură: „Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun”

Patrizia Paglieri este din nou singură, după ce s-a despărțit de iubitul ei înainte cu doar două zile de Crăciun.

Fostul jurat de la „MasterChef” are planuri mari de afaceri, iar recent i-a cumpărat fiului ei o cafenea.

Patrizia Paglieri este din nou singură

Recent, Patrizia Paglieri a anunțat că s-a despărțit de iubit. Într-un interviu acordat recent, a mărturisit că chiar înainte de Crăciun și nu a mai păstrat legătura cu fostul partener. „Nu mai am iubit! Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun. Nu am mai vorbit de atunci”.

Patrizia doar ce s-a întors din vacanța în America pe care a avut-o cu fiul ei. Francesco și-a dorit mult să viziteze New York, astfel că mama lui s-a ocupat în detaliu de această vacanță.

„Am fost, în primul rând, să îl duc pe fiul meu, Francesco, în America. El era obsedat să vadă America. Așa că l-am dus la New York. Am stat doar cinci zile. Chiar și așa, n-am putut să facem tot ce ne doream. Am luat bilete în perioada de Crăciun, pentru că am găsit atunci la un preț foarte bun”, a declarat Patrizia Paglieri, potrivit .

Patrizia Paglieri, despre vacanța în America

Călătoria a fost una extrem de frumoasă și au bifat mai multe obiective turistice. „În prima zi, am fost la Empire State Building. A fost foarte frumos. Apoi am mers să vizităm sediul ONU. Era în program să mergem și în celebrul Central Park, dar erau -16 grade Celsius la New York, așa că am renunțat. Am prins două zile cu un ger cumplit. Abia puteai să respiri. Și cu eșarfă la gură, tot ne-a fost foarte greu.

Noroc că, în fiecare vacanță, eu iau medicamente cu mine, mai ales pentru Francesco, cum este cu farmaciile în alte țări… Și am vrut să fiu pregătită în caz că răcește. Dar până la urmă eu m-am îmbolnăvit, nu el. Am răcit.

Am mai fost și la Muzeul Înghețatei – Museum of Ice Cream -, unde a fost foarte simpatic. Și la Muzeul Cățeilor – Museum of the Dog, pentru că iubesc enorm animalele. Am fost și în Cartierul Chinezesc – Chinatown, și în Mica Italie – Little Italy -, precum și la Hard Rock Cafe. A zburat foarte repede timpul…”.