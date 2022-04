Patrizia Paglieri, declarații despre fostul soț: „Nu a vorbit cu mine 10 ani după divorț”

și a apărut în diverse show-uri culinare, la mai multe emisiuni de televiziune, precum și la „Asia Express” sezonul 4, alături de fiul său Francesco.

În spatele zâmbetului pe care-l poartă mereu, vedeta ascude în spate din orice punct de vedere.

„Nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită”

Originară din Italia, Patrizia Paglieri s-a mutat în România în 1993, însă a durat destul de mult până a reușit să se acomodeze.

„Primii ani au fost destul de dificili și cu limba română, și cu tot. În 1993 nu era ca la Sanremo aici! Dar între timp m-am obișnuit și mi-a fost bine. Și în momentul în care am deschis și ristorante a fost chiar foarte bine, pentru că în acel moment aveam și activitate și nu mă mai plictiseam. (…) Viața noastră este aici, aici avem toți prietenii, Francesco s-a născut aici. În Italia taxele sunt foarte mari. Aici este viața mea!”, a declarat Patrizia într-un interviu.

Pozitivitatea Patriziei Paglieri ascunde o dezamăgire care a măcinat-o o perioadă îndelungată de timp și anume .

„Am avut o căsătorie foarte frumoasă, dar cred că numai el era îndrăgostit de mine. Mie îmi plăcea ideea de a mă căsători; el era un bărbat perfect, muncitor, cu o poziție socială bună, era soțul ideal. Cred că, de fapt, nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită. Dar am rămas prieteni, să știți. Nu a vorbit cu mine 10 ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni. Căsnicia a durat 4 ani, 10 ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme”, a declarat Patrizia, potrivit

„Este genul sicilian, prea posesiv”

Fosta concurentă de la Asia Express traversează o serie de probleme în dragoste. Patrizia Paglieri a decis să își ia adio de la iubitul ei, iar gelozia a fost principalul motiv din cauza căruia s-a încheiat relația.

Chef Patrizia a decis , despre care a vorbit pentru prima dată la difuzarea show-ului Asia Express, de Ziua Îndrăgostiților.

„De Sfântul Valentin n-am făcut nimic, pentru că nu mai am iubit, dar am gătit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Și am pus o poză pe Facebook cu unul din ei, și iubitul a început să fie gelos”, a povestit chef Patrizia.