Paula Seling, despre relația cu fiica ei: „Eu sper că sunt confidenta și prietena ei, dar, mai înainte de toate, sunt mama ei”

anunțase că a adoptat o fetiță, cu ceva timp în urmă. Acum ea a vorbit despre relația lor – , scrie .

Ce spune Paula Seling

Artista a dezvăluit că încearcă să petreacă cât mai mult timp cu fiica ei și să aibă o relație de prietenie.

„Eu sper că sunt confidenta și prietena ei, dar, mai înainte de toate, sunt mama ei și sunt acolo indiferent de situație. Discută, cu noi toți din familie, tot ceea ce o preocupă, tot ce își dorește și la ce visează. Are, totodată, un prieten foarte bun cu care discută multe dintre situațiile de viață pe care le observă în jur, ce sunt în legătură cu diferite probleme, și își sunt unul celuilalt aproape”, a declarat Paula Seling, pentru viva.ro, citat de Click.

Cântăreața este mândră de fiica ei, Elena, care are rezultate foarte bune la școală și și-a descoperit o nouă pasiune.

„Elenei îi place la școală, își face temele la after, iar apoi este liberă să se joace și să își petreacă timpul cum simte. Acum are o nouă pasiune, voleiul, și e foarte bucuroasă, se antrenează de două ori pe săptămână la sală, dar și acasă, e foarte responsabilă și serioasă în ceea ce privește noua preocupare. Rezultatele la învățătură sunt foarte bune și mă bucur să văd că e ambițioasă și că își dorește să fie fruntașă. Progresează la limba engleză, pe care o studiază și acasă, dar și la after. Este un copil sârguincios, aș putea afirma cu tărie”, a mai spus Paula Seling.