Paula Seling a fost operată, după ce și-a fracturat clavicula. În urmă cu aproape două luni, artista a avut acest necaz și a trebuit să ajungă pe masa de operație. Interveția chirurgicală, evident, a fost un moment dificil, așa că și acum îi e greu să vorbească despre asta. Cântăreața este încă în proces de recuperare.

Ce a spus Paula Seling despre operația prin care a trecut

„Acum este o perioadă un pic mai complicată pentru că am avut o mică problemă medicală cu o mână. Am suferit o operație de implant de titan pentru că mi-am fracturat clavicula. A fost o situație de care sincer nu mai vreau să vorbesc.

A fost un pic mai greu cu toate, sunt în recuperare acum. Am început să mișc!”, a susținut Paula Seling.

Cum de a reușit să cânte Paula Seling după operație

În ciuda problemelor de sănătate, artista nu a renunțat la concertele pe care le avea, mai ales că a fost sezonul estival. Chiar dacă i-a fost greu să cânte așa, având și o mână bandajată, ea nu a vrut să-și dezamăgească fanii.

„A fost greu că am avut și multe concerte în perioada asta, iar pentru o tehnică vocală bună ai nevoie să-ți implici cam toată musculatura.

Dar, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tehnicii pe care an moștenit-o de la maestra mea Gabriela Duțescu, Dumnezeu s-o odihnească. Mai nou, lucrez cu Ioana Mândoiu, o altă terapeută vocală.

Exact cum îți întreții corpul la sală, așa trebuie și cu vocea. În fiecare zi, fac minim o oră de studiu vocal pentru a-mi menține vocea în parametrii. Nu am avut niciodată noduli pe corzile vocale, ei apar ca urmare a unei tehnici vocale deficitare”, a mai explicat Paula Seling, pentru

După ce termină perioada de recuperare, Paula vrea să reînceapă și antrenamentele de înot cu fiica ei, Elena.

Ce a spus Paula Seling despre relația cu fiica sa, Elena

De altfel, cântăreața a făcut recent dezvăluiri emoționante despre . Paula a admis că Elena se confruntă cu unele prejudecăți, însă copila știe că părinții ei îi sunt alături, chiar dacă cei doi

Paula Seling și fostul soț, Radu Bucura (44 de ani), au adoptat-o pe Elena acum opt ani. Ei au divorțat în 2022, dar au rămas în relații bune, de dragul fetiței.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi.

Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice.

Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine.”, Paula Seling.