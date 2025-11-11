Au mai rămas doar câteva zile până începe oficial Postul Crăciunului. Iar pentru că lipsa varietății mâncărurilor poate fi o provocare pentru unii, Paula Seling și Anca Țurcașiu vin cu câteva idei de rețete delicioase, perfecte pentru post.

Rețeta propusă de Paula Seling celor care țin post în următoare perioadă

Paula Seling dă dovadă de multă creativitate când vine vorba de bucutărie. Pe rețelele de socializare, solista și-a învățat fanii cum să prepare salată de „icre vegetale“. În loc de clasicele icre, se folosesc semințe de seminţe de chia.

Ingrediente:

50 gr. de seminţe chia;

180 ml. lapte vegetal;

O ceapă mică;

2 linguri de suc de lămâie;

2-3 linguri de ulei de măsline sau de floarea-soarelui;

Opțional: ulei de seminţe de in, care are un gust apropiat de peşte;

Sare după gust.

Modul de preparare:

Se începe prin înmuierea semințelor de chia în . Se lasă la umflat aproximativ 20 de minute. Apoi, în laptele vegetal se toarnă ulei de măsline şi uleiul de semințe de in, și se amestecă bine. Se adaugă sarea după gust, ceapă tocată și zeamă de lămâie. Se servește alături de pâine prăjită.

Rețeta Ancăi Țurcașiu pentru salata de conopidă

Și Anca Țurcașiu vine în ajutorul fanilor care se pregătesc pentru postul Crăciunului. Artista le-a propus o rețetă de salată de conopidă.

Ingrediente:

O conopidă mare;

2-3 linguri ulei de măsline;

Sare după gust;

Piper după gust;

Ceapă verde;

Usturoi verde;

O legătură de mărar proaspăt;

O legătură de pătrunjel proaspăt;

Fulgi de chili, după gust.

Mod de preparare: