Pavel Bartoș, detalii neștiute din viața de dinainte de celebritate: „Am fost pus în fața faptului împlinit”. Ce sacrificii a fost nevoit să facă actorul pentru familie

Pavel Bartos este cu adevărat un nume sonor, având o carieriă vastă. Însă, până în acest punct, drumul nu a fost ușor, având nevoie de ult timp și multă muncă.

Foarte puține persoane știu că actorul a pornit de jos, iar de la o vârstă fragedă a fost nevoit să fie stâlpul familiei sale.

Pavel Bartoș, detalii neștiute din viața de dinainte de celebritate

În prezent, Pavel Bartoș se bucură de un succes extraordinar, dar . Invitat în cadrul unui podcast, acesta s-a deschis și a vorbit despre viața de dinainte de celebritate. Actorul a luat viața în piept de la o vârstă fragedă, imediat după ce tatăl său s-a stins din viață. A fost nevoit să devină stâlpul familie și nu s-a dat înlături de la nimic.

Pe lângă faptul că a avut grijă mereu de surorile sale, actorul a trebuit să meargă la muncă încă din vremea adolescenței. A lucrat în construcții, a fost ospătar și a bifat multe alte joburi până a ajunge la celebritate și o viață liniștită.

„Am fost pus în fața faptului împlinit”

„Am fost pus în fața faptului împlinit și . A trebuit să devin bărbatul familiei. A trebuit să iau situația pe moment.(…) Atunci, noi nu aveam noțiunea de bonă. Și era ceva firesc. E nedrept, dar poți tu să decizi aceste lucruri? Multă lume zice «când ai realizat tu că vrei la teatru?» Că atunci era, te angajezi și aduci venit în casă.

Rudele lui tata lucrau în construcții și au zis «hai aici». Dar mi-am dat seama că nu-mi place, dar am făcut-o că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat (n.r.de la oamenii de pe șantier) să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Și când m-am dus în Cluj am lucrat non-stop noaptea și ziua mergeam la facultate. La ora de balet dormeam. Până mi-au zis profesorii «băi, trebuie să alegi». Am fost și ospătar. Am lucrat într-un chioșc. Eu în două cămăși am făcut tot liceul”, a declarat Pavel Bartoș, în cadrul unui podcast, potrivit .