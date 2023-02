Pavel Bartoș și-a pus viața în pericol la filmările pentru comedia „Ramon”: „Ce a fost în capul meu?”

Vineri, 3 februarie, are loc lansarea filmului „Ramon” în cinematografele din toată țara. Prezentatorul de televiziune joacă rolul principal, iar din distribuție fac parte nume cunoscute, între care Smiley, Andreea Esca, Selly, Carmen Tănase, Ionuț Rusu sau Elvira Deatcu.

Recent, Pavel Partoș a vorbit despre pericolele la care s-a supus în timpul filmărilor pentru această producție, susținând că a fost la un pas de a fi spulberat de mașinile dintr-o intersecție din București.

Pavel Bartoș și-a pus viața în pericol la filmările pentru fimul „Ramon”

„Ramon” este o comedie romantică, în regia lui Jesus del Cerro și cu un scenariu semnat de Anghel Damian. Pe canalul de Youtube, prezentatorul TV a făcut câteva dezvăluiri din timpul filmărilor, susținând că unele secvențe . Pentru această peliculă, Pavel Bartoș și colegii lui lucrează de peste trei ani. Actorul a recunoscut că i-a fost greu să găsească finanțare pentru această peliculă, însă spune că a meritat tot efortul și a avut parte de susținerea colegilor săi de la ProTV.

Una dintre secvențele comediei a fost filmată într-o intersecție de la Timpuri Noi. Pavel Bartoș a fost nevoit să filmeze printre mașini și tramvaie, susținând că șoferii i-au atras atenția că e iresponsabil și că-și pune viața în pericol.

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie.

Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantantul și mă vedeau unii: Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă. Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a povestit Pavel Bartoș în podcastul „La mijloc’, pe YouTube, potrivit .

Cel mai greu a fost să găsească oamenii potriviți

Pe lângă găsirea resurseloc financiare, Pavel Bartoș a susținut că i-a fost dificil să găsească oamenii potriviți pentru proiectul său cinematrografic. Prezentatorul TV susține că ideea scenariului îi aparține, însă o contribuție semnificativă au avut-o și Anghel Damian și Lia Bugnar.

„Trebuia să motivez și de ce Ramon. E atât de românesc, pentru cine va vedea filmul. Mă întreba lumea: mă, da de ce Ramon? Te-a obligat Jesus del Cero? O să vedeți la film. La mine a fost cel mai greu să găsesc oamenii potriviți. Cu Jesus eu am jucat la prima comedie de Crăciun, de după Revoluție, „Ho Ho Ho’.

I-am zis că am încredere în el. Apoi , am cooptat-o pe Lia și s-a format acest scenariu de la zero. Ideea a fost a mea, dar am avut încredere în ei. Mulți au zis că e Forest Gump al României. Plecăm în turneu cu Ramon. Plecăm în Bacău, Focșani, Sibiu, Brașov, Ploiești. Spectatorii se vor bucura cel puțin de prezența mea și a lui Jesus”, a adăugat Pavel.