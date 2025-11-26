Pepe a reacționat public pentru prima dată după apariția informațiilor potrivit cărora ar urma să devină tată pentru a patra oară.

Ce spune Pepe despre zvonurile care susțin că urmează să devină tată pentru a patra oară

În contextul informațiilor apărute în presă, Spynews l-a contactat pe Pepe pentru un punct de vedere. Artistul a ales să nu intre în detalii și să nu confirme zvonurile. În plus, a explicat că preferă ca informațiile să fie asumate de cei care le publică inițial. Mesajul său a fost unul ferm, dar fără a clarifica sau infirma o posibilă sarcină a Yasmine Pascu.

„Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a declarat Pepe.

Pepe și Yasmine Pascu formează o familie discretă și unită. Cei doi sunt căsătoriți de anul trecut și au grijă împreună de cele două fiice ale artistului, dintr-o căsnicie anterioară, și de băiețelul pe care îl au împreună. În aparițiile publice, a abordat rar subiecte ce țin de viața sa privată, atitudinea discretă fiind păstrată și în acest caz.

O sursă ar fi declarat unei publicații că familia lui Pepe și a Yasminei Pascu așteaptă un nou membru. Informația a fost preluată și publicată de mai de mai multe publicații, ceea ce a trezit interesul publicului.

Și-ar mai dori sau nu Pepe un copil

În urmă cu aproape două luni, a vorbit deschis despre planurile sale de , în platoul emisiunii Xtra Night Show de pe Antena Stars. Artistul a explicat că, deși este conștient de responsabilități, nu exclude ideea de a mai avea un copil. El a recunoscut că decizia de a-și mări familia nu ar fi ușoară, dar dacă s-ar întâmpla, ar primi vestea cu bucurie.

„Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, declara Pepe în urmă cu ceva timp.