B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Pepe rupe tăcerea. Cum comentează zvonurile potrivit cărora Yasmine Pascu ar fi din nou însărcinată: „Cel mai frumos este…”

Pepe rupe tăcerea. Cum comentează zvonurile potrivit cărora Yasmine Pascu ar fi din nou însărcinată: „Cel mai frumos este…”

B1.ro
26 nov. 2025, 12:29
Pepe rupe tăcerea. Cum comentează zvonurile potrivit cărora Yasmine Pascu ar fi din nou însărcinată: „Cel mai frumos este...”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Pepe despre zvonurile care susțin că urmează să devină tată pentru a patra oară
  2. Și-ar mai dori sau nu Pepe un copil

Pepe a reacționat public pentru prima dată după apariția informațiilor potrivit cărora ar urma să devină tată pentru a patra oară. 

Ce spune Pepe despre zvonurile care susțin că urmează să devină tată pentru a patra oară

În contextul informațiilor apărute în presă, Spynews l-a contactat pe Pepe pentru un punct de vedere. Artistul a ales să nu intre în detalii și să nu confirme zvonurile. În plus, a explicat că preferă ca informațiile să fie asumate de cei care le publică inițial. Mesajul său a fost unul ferm, dar fără a clarifica sau infirma o posibilă sarcină a Yasmine Pascu.

„Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a declarat Pepe.

Pepe și Yasmine Pascu formează o familie discretă și unită. Cei doi sunt căsătoriți de anul trecut și au grijă împreună de cele două fiice ale artistului, dintr-o căsnicie anterioară, și de băiețelul pe care îl au împreună. În aparițiile publice, a abordat rar subiecte ce țin de viața sa privată, atitudinea discretă fiind păstrată și în acest caz.

O sursă ar fi declarat unei publicații că familia lui Pepe și a Yasminei Pascu așteaptă un nou membru. Informația a fost preluată și publicată de mai de mai multe publicații, ceea ce a trezit interesul publicului.

Și-ar mai dori sau nu Pepe un copil

În urmă cu aproape două luni, Pepe a vorbit deschis despre planurile sale de familie, în platoul emisiunii Xtra Night Show de pe Antena Stars. Artistul a explicat că, deși este conștient de responsabilități, nu exclude ideea de a mai avea un copil. El a recunoscut că decizia de a-și mări familia nu ar fi ușoară, dar dacă s-ar întâmpla, ar primi vestea cu bucurie.

„Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, declara Pepe în urmă cu ceva timp.

Tags:
Citește și...
Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
Monden
Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
Monden
Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
Andreea Berecleanu: „Cred că am fost o mamă exigentă”. Ce relație are cu copiii săi
Monden
Andreea Berecleanu: „Cred că am fost o mamă exigentă”. Ce relație are cu copiii săi
Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
Monden
Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
Monden
Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
Monden
Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
Monden
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Monden
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Monden
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Monden
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Catalin Drula
Ultima oră
13:53 - Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
13:49 - Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
13:49 - Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
13:41 - Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
13:26 - Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
13:26 - Nicușor Dan, nimic despre drona care s-a plimbat pe deasupra României. Și Ilie Bolojan a ratat momentul
13:17 - Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
13:15 - Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
13:15 - Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
12:54 - Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA