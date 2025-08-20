Pierce Brosnan l-a jucat pe celebrul agent secret Jame Bond în patru din filmele francizei, în urmă cu aproximativ 20 de ani. În prezent, chiar dacă are vârsta de 72 de ani, britanicul ar lua în considerare o revenire, după Daniel Craig.

Ce spune Pierce Brosnan despre revenirea în franciza 007

nu ar refuza dacă i s-ar propune un rol într-o nouă producție din seria 007. Actorul a făcut această declarație, surprinzătoare pentru mulți fani ai seriei, într-un interviu pentru Radio Times: El a afirmat că ar reveni „într-o clipă” dacă noul regizor Denis Villeneuve ar avea „ceva la îndemână” pentru el.

Mai mult, dacă regizorul ar avea o astfel de viziune pentru celebrul personaj, el a glumit, spunând că ar fi dispus să joace o versiune „senior” a lui . Chiar dacă este o glumă, faptul că Pierce Brosnan nu a spus nu unei eventuale colaborări cu Denis Villeneuve este de natură să-i încânte pe fanii săi.

Villeneuve ar putea aduce o viziune spectaculoasă asupra universului 007. Chiar dacă un agent la vârsta senectuții nu va mai fi la fel de agil și de combativ, ideea unei reinterpretări a personajului, bagheta lui Villeneuve, ar fi interesantă.

Pierce Brosnan a jucat în patru filme ale seriei, „GoldenEye”, „Tomorrow Never Dies”, „The World Is Not Enough” și „Die Another Day”, între 1995 și 2002. El a fost unul dintr cei mai carismatici agenți 007. A fost înlocuit de Daniel Craig care a dat naștere unui alt tip de agent secret, întunecat și realist. Acum, după ce și Craig s-a retras oficial, odată cu „No Time to Die”, în 2021, fanii seriei se întreabă cine va fi următorul James Bond.

Cine va fi următorul James Bond

După retragerea lui Daniel Craig, au început căutările pentru viitorul agent 007, căci franciza trebuie să meargă mai departe. Pentru viitorul James Bond, de-a lungul ultimilor ani, au fost vehiculate nume precum Idris Elba, Henry Cavill, Richard Madden, Tom Hardy sau Aaron Taylor-Johnson. Mai mult, a apărut și ideea ca viitorul agent 007 să fie o femeie.

În acest context, Pierce Brosnan a spus că, împreună cu soția sa, Keely Shaye Smith, a urmărit peculațiile pe accest subiect, însă nu poate să se pronunțe. El a precizat că sunt mulți care l-ar putea juca pe agentul secret, însă toată lumea așteaptă să vadă ce direcție va da regizorul francizei.

„Sunt mulți candidați grozavi și sunt sigur că va fi un spectacol încântător. Toată lumea așteaptă să vadă în ce direcție o va lua franciza”, a spus Brosnan.

Ce direcție ia cariera lui Pierce Brosnan

Pierce Brosnan a vorbit despre viitorul James Bond cu ocazia lansării peliculei „The Thursday Murder Club”, o adaptare pentru Netflix după romanele lui Richard Osman. Actorul joacă alături de Helen Mirren și Ben Kingsley, într-o poveste despre un grup de pensionari care rezolvă crime în timpul liber.

În acest context, actorul a vorbit și despre vârsta senectuții la care a ajuns. El a spus că odată cu bătrânețea a căpătat mai multă libertate.

„Cu cât îmbătrânești, cu atât devii mai liber, pentru că mortalitatea e tot mai aproape. Personajele noastre trăiesc cu această realitate, dar aleg să își țină mintea activă. Totul este ambalat într-un whodunnit plin de farmec”, a spus Brosnan.