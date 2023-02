Povestea impresionantă de viață a medicului Leon Dănăilă: „Am cerșit, așa mi-am salvat familia”

La vârsta de aproape 90 de ani, medicul Leon Dănăilă, geniul supranumit „sculptorul de creiere”, este foarte mândru de cariera lui și nu ar schimba niciuna dintre deciziile luate de-a lungul ei.

Dr. Leon Dănăilă nu se lăfăie în lux, deși merită cu prisosință, dar spune că nu a vrut niciodată să se îmbogățească de pe urma oamenilor bolnavi.

Dr. Leon Dănăilă, „cel mai sărac medic din lume”

Profesorul Leon Dănăilă este unul dintre cei mai recunoscuţi neurochirurgi de la nivel mondial, cu peste 40.000 de operaţii în palmares și inclus în rândul celor 500 de genii din toată lumea. Cu toate astea, se declară „cel mai sărac medic din lume”, iar pentru a tipări o carte a vrut să-şi vândă casa.

Leon Dănăilă s-a născut pe 1 iulie 1933 la Darabani, într-o familie cu încă doi fraţi. Mama avea patru clase primare şi tatăl aproape că nu ştia carte, dar destinul rezervat lui era unul măreț. Într-o zi, copil fiind, , ruptă şi murdară, o carte despre chirurgie. A cusut-o cu sârmă şi a citit-o cu sete. A știut din acel moment care va fi rostul său pe lume.

Când a terminat liceul i s-a spus la secretariat: „Tu să te duci la Medicină? Nu vezi ce note ai la matematică? Acolo merg numai ăştia cu 10 pe linie.’ Cu toate acestea, a fost singurul din liceu care a intrat la Facultatea de Medicină din Iaşi, în 1952, pe care a absolvit-o în 1958, scrie .

A cerut să facă stagiul de trei ani printre oamenii de la ţară, la Comăneşti şi Dărmăneşti. Bucuria lui era şi este să ajute oamenii bolnavi, să-i facă bine. A studiat tot ce se putea despre creierul omului, a absorbit ca un burete cunoştinţe şi a reuşit să scadă mortalitatea din timpul operaţiilor de la 50% la 3-4%. Pentru asta a obţinut foarte greu, în 1980, o bursă Fullbright de un an la New York, cu aprobobare de la Cabinetul 2.

„Eu provin dintr-o familie foarte modestă. Tatăl meu nu știa carte, mama avea patru clase… Eu m-am născut într-un mediu de activitate fizică, fără să am o bibliotecă acasă sau fără să știu ce activitate aș îmbrățișa eu. Văzând că bolnavii sunt tratați superficial, am zis să nu îi las pe oamenii ăștia pe mâna unui om care nu este specialist.

Nu am urmărit niciodată banii. Nu am vrut să fac avere din suferința oamenilor. Toți mă cunosc, nu am luat bani. Ca să pot face cercetare și ca să public cărți am dat bani”, a precizat medicul Leo Dănăilă.

În copilărie a fost nevoit să cerșească

Leon Dănăilă mărturiseşte că, în copilărie, a fost nevoit să cerşească pentru a-şi ajuta familia.

Este foarte greu să rabzi de foame. Munca de cerşetor este foarte dificilă. La 13 ani mă duceam la cerşit pe malul Prutului. Aşa mi-am salvat familia. Mi-a fost foarte greu, nu am avut niciun sprijin din partea nimănui, părinţii mei nu ştiau carte, nu m-a îndrumat nimeni”,spunea academicianul Leon Dănăilă în trecut.

„Am fost trecut în rândul celor 500 de genii. În România ai parte de mai puțină atenție sau îi interesează progresele profesionale sau activitatea profesională dacă ești medic. Eu iubesc foarte mult oamenii și îmi place să îi ajut, nu numai prin operații și consultații, dar și prin cercetările pe care le-am făcut și care sunt cunoscute și în străinătate”, a mai declarat Leon Dănăilă.

Leon Dănăila a spus despre credință că te poate ajuta să te vindeci, dacă ești sincer în gândurile tale:

,,Credința este bună. , dar credința aceasta nu este un lucru foarte simplu. Credința este ca și știința. Trebuie să cunoști sacroterapia, să ții posturile, să le cunoști, psalpii, împărtășania”.

Pe de altă parte, medicul susține că imunitatea este vitală și în privința depresiei.

,,Imunitatea are un rol extraordinar. Când cineva face ceva benefic pentru tine, sau dacă ție îți place ceva și te gândești că o să te faci bine, sigur o să te faci bine. Cei care au o stare depresivă nu beneficiază de astfel de lucruri, deoarece sistemul imunitar rămâne neactivat, iar individul poate face și cancer. S-a dovedit că cei care sunt supărați pot face un stadiu foarte avansat”,a spus medicul acum ceva timp.