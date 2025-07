Prima reacție a lui Cheloo după scandalul de la Catedrala Mântuirii Neamului: „Am mers să cumpăr o iconiță”

Rapperul Cheloo e implicat într-un după ce a parcat în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și ar fi devenit recalcitant când i s-a cerut să plece de acolo. DrugTest-ul a indicat un posibil consum de substanțe interzise, dar la alcoolemie a ieșit negativ. El a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice. Cheloo a spus, pentru , că a ajuns la catedrală să cumpere o iconiță.

Cum a ajuns Cheloo la Catedrala Mântuirii Neamului

Polițiștii au fost alertați marți, 29 iulie, că în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, un bărbat ar fi provocat un scandal și a refuzat să părăsească zona, în ciuda intervenției agenților de pază. Persoana în cauză e chiar Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion.

El și-a parcat mașina în curtea Catedralei, apoi a părăsit zona. Când a revenit, a devenit recalcitrant și n-a vrut să plece de acolo, cum i s-a cerut.

Rezultatele preliminare au indicat o posibilă prezență a substanțelor interzise în organism, așa că a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice.

Ce a spus Cheloo despre incidentul de la Catedrală

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte…”, a spus Cheloo, pentru Digi24.

Întrebat de ce a mers acolo în parcare, a răspuns: „Ca să cumpăr o iconiță”.

Întrebat de ce nu a a plecat de acolo când i s-a cerut, el a spus: „M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”.

El a mai susținut că a intrat pe poartă și nu era nicio barieră acolo: „În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”.