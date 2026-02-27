B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)

Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
27 feb. 2026, 19:34
Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)
Cătălin Scărlătescu a fost în vacanță 58 de zile. Sursa foto: Cătălin Scărlătescu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Scărlătescu despre vacanța sa prelungită
  2. Scărlătescu, despre noua relație: Extraordinar!

Chef Cătălin Scărlătescu a fost în vacanță 58 de zile și tot nu s-a săturat. El mai are plănuite alte minivacanțe până în luna mai, când încep filmările la noul sezon MasterChef. În aceste două luni, el s-a plimbat prin mai multe țări. Iar alături i-a fost noua lui prietenă.

Ce a spus Scărlătescu despre vacanța sa prelungită

„Am venit în București și am dat la zăpadă de m-a luat naiba! Nu am mai văzut așa zăpadă de când eram mic. A fost greu, 58 de zile în vacanță (râde). A fost Republica Dominicană, Mexic, Panama, Peru, Chile, Argentina, Brazilia, și Zanzibar. Acasă e cel mai frumos! Și aici e tot vacanță până prin mai, când începe munca. Din luna mai începem să muncim la noul sezon MasterChef de la PRO TV. Până în luna mai mă pregătesc.

Am fost într-o vacanță în care am fost pe relaxare, am stat la soare, de la o vârstă trebuie doar să te odihnești. După vacanța asta chiar vreau să muncesc. Dar o să mai fac niște minivacanțe până începe treaba”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru Click!.

Scărlătescu, despre noua relație: Extraordinar!

În vacanță, Cătălin Scărlătescu s-a relaxat alături de noua lui iubită, arhitecta Elena Gogean, după despărțirea de actrița Doina Teodoru.

Despre relația actuală, el e zgârcit în declarații, dar a ținut să precizeze că totul „este superb, extraordinar, e bine!”.

Tags:
Citește și...
Momente grele pentru Marcel Pavel: Ce a transmis artistul la 5 ani de la moartea mamei sale
Monden
Momente grele pentru Marcel Pavel: Ce a transmis artistul la 5 ani de la moartea mamei sale
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Monden
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Monden
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Monden
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Monden
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Monden
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Monden
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Monden
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Monden
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Ultima oră
21:19 - OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
21:18 - Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
21:01 - Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
20:48 - Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
20:43 - Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
20:37 - Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
20:34 - Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: „Mă surprinde. Mi se pare o manevră”. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)
20:08 - Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
19:59 - Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
19:54 - VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César