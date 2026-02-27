Chef Cătălin Scărlătescu a fost în vacanță 58 de zile și tot nu s-a săturat. El mai are plănuite alte minivacanțe până în luna mai, când încep filmările la noul sezon MasterChef. În aceste două luni, el s-a plimbat prin mai multe țări. Iar alături i-a fost noua lui prietenă.

Ce a spus Scărlătescu despre vacanța sa prelungită

„Am venit în București și am dat la zăpadă de m-a luat naiba! Nu am mai văzut așa zăpadă de când eram mic. A fost greu, 58 de zile în vacanță (râde). A fost Republica Dominicană, Mexic, Panama, Peru, Chile, Argentina, Brazilia, și Zanzibar. Acasă e cel mai frumos! Și aici e tot vacanță până prin mai, când începe munca. Din luna mai începem să muncim la noul sezon MasterChef de la PRO TV. Până în luna mai mă pregătesc.

Am fost într-o vacanță în care am fost pe relaxare, am stat la soare, de la o vârstă trebuie doar să te odihnești. După vacanța asta chiar vreau să muncesc. Dar o să mai fac niște minivacanțe până începe treaba”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru

Scărlătescu, despre noua relație: Extraordinar!

În vacanță, Cătălin Scărlătescu s-a relaxat alături de ă, arhitecta Elena Gogean, după despărțirea de actrița Doina Teodoru.

Despre relația actuală, el e zgârcit în declarații, dar a ținut să precizeze că totul „este superb, extraordinar, e bine!”.