Cătălin Scărlătescu (53 de ani) își petrece începutul de an în Puerto Vallarta, Mexic. După luni de speculații, juratul MasterChef a publicat, în sfârșit, o imagine cu noua iubită, dar a păstrat o doză de mister. Cei doi se distrează împreună în vacanță.

Cine e iubita lui Cătălin Scărlătescu

După circa patru ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru în 2025, iar juratul a fost surprins încă de vara trecută alături de

Iubita lui, scrie presa mondenă, e Elena Gogean, arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM). Elena ar avea 27 de ani și este din Focșani.

Acum, pentru prima dată, Cătălin Scărlătescu a publicat o fotografie cu ei împreună:

Ce face fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Și Doina Teodoru își petrece începutul de an în vacanță, alături de prietenele sale, surorile Monica și Ana Odagiu.

„Pare cǎ nu dormim de 5 zile. Pare cǎ suntem aici de o viațǎ. 2026, te-am început aşa bine! Sǎ rǎmâi aşa pânǎ la final!’, a scris Ana Odagiu pe Facebook, unde a și postat imagini din vacanță: