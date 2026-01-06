B1 Inregistrari!
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)

Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)

Traian Avarvarei
06 ian. 2026, 13:38
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)
Sursa Foto: Instagram/ @chef_catalin_scarlatescu
Cuprins
  1. Cine e iubita lui Cătălin Scărlătescu
  2. Ce face fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) își petrece începutul de an în Puerto Vallarta, Mexic. După luni de speculații, juratul MasterChef a publicat, în sfârșit, o imagine cu noua iubită, dar a păstrat o doză de mister. Cei doi se distrează împreună în vacanță.

Cine e iubita lui Cătălin Scărlătescu

După circa patru ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit în 2025, iar juratul a fost surprins încă de vara trecută alături de noua sa cucerire.

Iubita lui, scrie presa mondenă, e Elena Gogean, arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM). Elena ar avea 27 de ani și este din Focșani.

Elena, noua parteneră a lui Cătălin Scărlătescu. Sursa foto: CanCan

Acum, pentru prima dată, Cătălin Scărlătescu a publicat o fotografie cu ei împreună:

Ce face fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Și Doina Teodoru își petrece începutul de an în vacanță, alături de prietenele sale, surorile Monica și Ana Odagiu.

„Pare cǎ nu dormim de 5 zile. Pare cǎ suntem aici de o viațǎ. 2026, te-am început aşa bine! Sǎ rǎmâi aşa pânǎ la final!’, a scris Ana Odagiu pe Facebook, unde a și postat imagini din vacanță:


