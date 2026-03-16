Problemele din căsnicia Andreei Popescu cu Rareș Cojoc au dus, în cele din urmă, la un divorț neașteptat, după aproape zece ani de relație. Deși formau unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz, influencerița și campionul mondial la dans au decis să meargă pe drumuri separate.

Ce au dus la separare și care au fost problemele din căsnicia lor

Principala cauză a rupturii pare să fie lipsa timpului petrecut împreună, cauzată de plecările constante ale lui Rareș Cojoc la campionatele internaționale de dans. Andreea Popescu a recunoscut că s-a simțit de multe ori singură, deși a încercat să își susțină soțul în carieră. În încercărilor repetate de a salva relația, cei doi au ajuns la divorț.

Andreea Popescu neagă infidelitatea în căsnicia cu Rareș Cojoc

După anunțul separării, în spațiul public au apărut zvonuri legate de o posibilă infidelitate, însă bruneta a ținut să clarifice situația. Vedeta a subliniat că respectul a stat la baza căsniciei lor și că nu a fost niciodată înșelată. De dragul celor trei copii, Anastasia, Ioachim și Alexie, cei doi au decis să rămână în relații bune și să colaboreze ca părinți, chiar dacă iubirea lor ca soț și soție s-a stins.

Ce a declarat vedeta despre probleme din căsnicie

Andreea Popescu a vorbit deschis despre , explicând că ignorarea micilor tensiuni zilnice a dus la separare. Ea a explicat că s-au lăsat furați de treburile de zi cu zi și nu s-au mai ocupat de problemele care apăreau.

„Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării faptului că începem să ne ignorăm dorințele, lipsa timpului, și nu ne mai dăm timp. Asta este problema, că intrăm așa, în vâltoarea vieții și nu ne mai dăm timp să rezolvăm problemele care apar, și ele apar în fiecare zi și dacă nu le rezolvi, și dacă le ignori, considerând că ai tot timpul din lume să faci lucrul acesta, ajungi în acest punct, cel puțin așa s-a întâmplat în cazul nostru”, a spus