Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”

10 nov. 2025, 15:30
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Sursa Foto: Instagram/ @officialmadalinaghenea

Actrița și fotomodelul Mădălina Ghenea (38 de ani) a dezvăluit recent pe Instagram secretul său pentru un ten luminos, ferm și fără imperfecțiuni. Este vorba despre un ritual matinal extrem de simplu și accesibil, care nu implică tratamente costisitoare.

Procedura pe care o face Mădălina Ghenea pentru un ten ferm, fără imperfecțiuni

Mădălina Ghenea a explicat pe rețelele de socializare care este trucul pentru îngrijirea tenului pe care îl face dimineața. Este nevoie doar de un bol cu apă, câteva cuburi de gheață și curajul de a-ți scufunda fața lichidul rece. Vedeta susține că procedura are rezultate atât asupra aspectului pielii, cât și asupra stării de bine, fiind o metodă relaxantă și revigorantă.

„Da, mă trezesc şi îmi ţin faţa într-un bol cu gheaţă. E atât de plăcut. Îmi place că e mai uşor să aplici machiajul după şi e un truc uşor”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Ce a ajutat-o pe Mădălina Ghenea să își sudeze relația cu propria mamă 

În urmă cu ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit și despre modul în care i s-a schimbat viața odată cu maternitatea. Ea a devenit mamă în 2017, când a adus-o pe lume pe fiica sa, Charlotte, alături de omul de afaceri Matei Stratan. Actrița originară din Slatina, care a colaborat cu Al Pacino și Lady Gaga, a subliniat că, devenind mamă, a simțit o reconectare profundă cu propria mamă. Timpul petrecut acasă cu familia a devenit o prioritate absolută.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă, cumva, am devenit fiică. În momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia.

Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mărturisit ea în cadrul interviurilor la Antena Stars.

