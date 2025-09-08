B1 Inregistrari!
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate

Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 09:34
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate

Gala MTV Video Music Awards și-a desemnat câștigătorii în cursul unui eveniment care s-a desfășurat la New York. Vedeta pop Ariana Grande a obţinut premiul principal, iar Lady Gaga şi Sabrina Carpenter au obţinut alte premii importante.

Cuprins:

  • Care au fost principalele laureate ale galei MTV
  • Ce premii a obținut Lady Gaga
  • Sabrina Carpenter, premiul pentru cel mai bun album
  • Momente memorabile la premiile VMA

Care au fost principalele laureate ale galei MTV

Vedeta pop Ariana Grande a obţinut premiul principal al galei MTV Video Music Awards. Artista a câştigat premiul la categoria videoclipul anului cu piesa „Brighter Days Ahead”. Acesta a fost cel mai important trofeu al serii, premiul fiind decernat în baza votului fanilor, transmite Reuters. Ceremonia de duminică a fost transmisă în direct pe CBS şi pe MTV.

„Arta a fost locul meu de siguranţă încă de când eram copil. Sunt atât de recunoscătoare pentru că pot să fac acest lucru”, a declarat Ariana Grande după ce i-a fost decernat premiul pe scena de la UBS Arena.

Ulterior, câteva minute mai târziu, Ariana Grande a fost premiată și pentru cel mai bun videoclip pop. Cu această ocazie, artista i-a mulţumit tatălui său, care apare de altfel în videoclipul piesei „Brighter Days Ahead”. Ea a declarat că tatăl său îi este cel mai bun partener de scenă şi tată, din lume.

Ce premii au obținut Lady Gaga şi Sabrina Carpenter

Lady Gaga şi Sabrina Carpenter au obţinut, de asemenea, premii importante la evenimentul desfăşurat la New York. Lady Gaga a fost desemnată drept artistul anului, la începutul evenimentului. Ea a reușit să le întreacă în preferinţele publicului pe favoritele VMA, Taylor Swift şi Beyonce. Gaga  a urcat pe scenă cu o rochie neagră cu violet, cu volane şi mâneci uriaşe.

„Nici nu pot să încep să vă spun ce înseamnă să fii răsplătit ca artist, să fii răsplătit pentru ceva ce-ţi oferă deja atât de multe satisfacţii”, a declarat Lady Gaga la startul evenimentului.

Lady Gaga a obţinut şi premiul pentru cea mai bună colaborare cu videoclipul piesei „Die with a Smile”. Este vorba despre un duet în care artista apare alături de Bruno Mars. Acesta a concurat, de asemenea, pentru premiul videoclipul anului, câştigat de Ariana Grande. Gaga se află în turneu cu albumul „Mayhem” și de la gală a plecat să susțină un concert la Madison Square Garden.

Succesul obținut de Lady Gaga a făcut ca Beyonce şi Taylor Swift să nu devină cele mai premiate artiste din istoria premiilor MTV VMA. Cele două au adunat, până în prezent, câte 30 premii VMA fiecare.

Sabrina Carpenter, premiul pentru cel mai bun album

Cântăreața Sabrina Carpenter a obţinut trofeul la categoria cel mai bun album cu „Short n’ Sweet”.

„Chiar nu mi se pare puţin faptul că voi vă faceţi timp din viaţa voastră pentru a asculta un album. Sunt cea mai norocoasă fată din lume”, a declarat vedeta.

„APT”, o colaborare dintre Bruno Mars şi solista de K-pop Rose, a câştigat premiul VMA pentru piesa anului. Rose, 28 de ani, este membră a formaţiei Blackpink și a dedicat acest premiu „ciudăţeniei” de persoană care a fost la 16 ani.

„Acesta este cu adevărat un moment important pentru mine la 16 ani şi pentru oricine altcineva care visează să fie acceptat în mod egal pentru munca sa”, a declarat artista la primirea trofeului.

Momente memorabile la premiile VMA

Cântăreaţa engleză Yungblud a intonat piesa „Crazy Train”, în semn de omagiu pentru regretatul rocker britanic Ozzy Osbourne. Ea a cântat alături de Nuno Bettencourt la chitară. Membrii trupei Aerosmith, Steven Tyler şi Joe Perry, s-au alăturat pentru o versiune antrenantă a piesei „Mama, I’m Coming Home”, care a ridicat publicul în picioare.

La eveniment, Mariah Carey a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cu acest prilej, a vorbit despre cât de distractiv este să realizezi videoclipuri muzicale. Videoclipurile sunt „mini-filme prin care este vizualizată fantezia pură a întregului proces”, a spus ea.

„Şi uneori este doar o scuză pentru a aduce drama şi a face lucruri pe care nu le-aş face în viaţa reală”, a spus artista.

Premiile VMA au fost inagurate de MTV încă din 1984 şi au devenit cunoscute pentru momente memorabile. A făcut furori, la vremea respectivă, sărutul de pe scenă dintre Madonna şi Britney Spears. De asemenea, un alt moment memorabil a fost apariţia lui Gaga într-o rochie din carne crudă.

