Proiectele actorului Will Smith sunt anulate după palma aplicată lui Chris Rock la gala Oscar

Proiectele actorului Will Smith după palma violentă dată umoristului Chris Rock în timpul galei premiilor Oscar 2022, potrivit presei de la Hollywood.

Will Smith și echipa sa de relații publice speră că scuzele vor fi suficiente pentru a-și salva cariera și relația cu Academia și pentru a opri scandalul public după violența de la Gală.

Ar fi cea mai recentă lovitură pentru Smith după , care a avut loc după ce Rock a făcut o glumă despre tunsoarea soţiei lui Smith, actriţa Jada Pinkett Smith care suferă de alopecie, căderea părului.

Gigantul de streaming Netflix a încetinit dezvoltarea viitorului său thriller de acţiune „Fast and Loose”, în care Smith urma să joace, potrivit Variety. Publicaţia a subliniat că producătorii sunt în căutarea unui nou regizor pentru că filmul a fost întrerupt şi a adăugat că „rămâne incert dacă Netflix va continua ‘Fast and Loose’ şi, dacă va fi aşa, nu se ştie dacă va căuta şi un nou star pentru proiect”.

The Hollywood Reporter a precizat că Apple+ despre evadarea din sclavie, care era de aşteptat să fie lansată în acest an cu Smith şi nu are o dată clară de lansare.

În urma controversei, Smith a demisionat săptămâna trecută din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, spunând că „a trădat încrederea Academiei” şi că va accepta „orice consecinţe suplimentare”.

Într-o declaraţie publicată vineri, Smith a spus că .

Actorul de la Hollywood a transmis pentru gestul pe care la făcut la Premiilor Oscar din 2022, iar ulterior și-a anunțat demisia de la Academia Oscarurilor.

„Lista celor pe care i-am rănit este lungă şi îi include pe Chris, familia lui, mulţi dintre prietenii mei dragi şi apropiaţi, toţi cei care au fost în public sau au privit de acasă.

Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administrație le va considera potrivite. Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima zdrobită”, a transmis starul american.

Scandalul de la gala Oscarurilor de duminică seara a fost declanşat de o glumă a lui Chris Rock despre capul ras al soţiei lui Smith, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie despre care ea a dezvăluit că suferă în urmă cu câţiva ani.