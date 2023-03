Quentin Tarantino revine pentru ultima oară cu filmul „The Movie Critic”

Quentin Tarantino, regizorul premiat, revine pentru ultima oară cu cel mai recent proiect al său, „The Movie Critic”. Plasat în Los Angeles-ul anilor 1970, filmul ar urma să aibă un rol principal feminin, mulți speculând că povestea se bazează pe viața criticului de film Pauline Kael.

Quentin Tarantino se pregătește să regizeze filmul în această toamnă

Nu se știe încă cine va susține proiectul; potrivit unor surse, ar putea fi prezentat studiourilor sau cumpărătorilor încă din această săptămână.

Unul dintre studiourile de pe primul loc ar putea fi Sony, Tarantino are o relație strânsă cu Tom Rothman. Sony a distribuit și Once Upon A Time in Hollywood.

Chiar dacă intenționează să se retragă din cinematografie, Tarantino și-a exprimat interesul pentru alte forme de creație, menționând în interviuri că ar putea regiza seriale sau piese de teatru.