Radu Bănică: „Dacă nu beau ceva nu pot să deschid gura”. Confesiuni uluitoare ale artistului despre tracul și emoțiile cu care se confruntă atât în viața de zi cu zi, cât și pe plan profesional

Pentru Radu Bănică nu a fost deloc greu să cunoască celebritatea de la 20 de ani, fiind fiul lui Ștefan Bănică Jr. și nepotul lui Ștefan Bănică.

Tânărul recunoaște, însă, că este cam timid. Are probleme la interviuri, și chiar de cântat a făcut-o cu greu.

„Dacă nu beau ceva nu pot să deschid gura”

Radu Ștefan Bănică are 21 de ani și este deja actor și cântăreț, făcându-și timid, dar sigur intrarea în showbiz. Toată lumea are așteptări de la el, căci este băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr, dar și nepotul celebrului actor Ștefan Bănică. În ultima perioadă, tânărul a avut parte de o serie de reușite la teatru, semn că a moștenit din plin talentul din familie.

În schimb, Radu are ceva , obținute destul de devreme în cazul lui. Tănărul își face, în ultima vreme, apariția cam timid pe la evenimente și tot speră să tracă neobservat. Când jurnalișii îl abordează, însă, Radu se retrage timid și nu știe cum să se mai eschiveze. Ultima lui replică, atunci când a fost abordat pentru un interviu, i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

„Daca nu beau ceva nu pot să deschid gura! Mai lăsați-mă puțin să-mi revin“, a spus acesta, semn că tânărul trebuia să se „îmbărbăteze” nițel cu un păhărel, pentru a face față întrebărilor mai mult sau mai puțin indiscrete, scrie .

Radu are probleme cu emoțiile și pe plan artistic

Băiatul lui Ștefan Bănică junior a și recunoscut, de altfel, că are probleme cu tracul și emoțiile, nu doar în viața de zi cu zi, dar și pe plan artistic.

Astfel, invitat, zilele trecute, în emisiunea moderată de Alexandra Ungureanu, pe canalul de YouTube „theXclusive”, Radu Ștefan Bănică a povestit că a ajuns cu greu să-și depășească și tracul de a cânta.

„N-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian zece ani de zile, dar n-am putut cu vocea, am avut un trac și o groază să deschid eu gura. Eu , încă-l admir pe un cântăreț, Shawn Mendez…și eu stau pe canapea și stau să-mi pice un deal (n.r.: o afacere). Păi, nu o să fac nimic în viața asta, și-mi spun: trebuie să mă trezesc la realitate! Și am început, ușor-ușor, să mai deschid gura pe lângă alți oameni. Organizasem un eveniment pentru o strângere de fonduri și am zis: vreau și eu să cânt, dacă se poate. Și am cântat acolo, am avut un negativ, ceva… nu că oribil, dacă văd acum o poză sau o filmare de la acel eveniment, mie îmi cade părul din cap. M-a distrus experiența aia, am zis că eu nu mai deschid gura”, a povestit Radu Ștefan Bănică, despre primul moment în care a cântat live.

Radu Ștefan Bănică și-a dorit să devină mare artist încă din copilărie și să calce pe urmele tatălui său, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

„Când eram mic i-am spus tatălui meu că vreau să fiu artist. Vreau să cânt, vreau stadioane, eu de mic mi-am făcut ideea. Și-mi spune tata că muzica nu e o meserie, este un hobby, dacă vrei meserie, te faci actor, și în capul meu zic: hmm… eu vreau să mă fac și actor. Cred că el se referea la hobby prin faptul că, dacă vrei muzică, te duci la Conservator. Doar că eu am vrut să fiu de mic artist, am vrut să cânt”, a mai povestit fiul lui Ștefan Bănică junior.